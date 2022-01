An Gia Group làm ăn sao... rót gần 3.000 tỷ vào dự án ở Bình Chánh?

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Group, HoSE: AGG) vừa thông báo chào bán gần 29 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức.



Cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là hơn 20 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực quyền 4:1, cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp tương đương An Gia sẽ thu về số tiền gần 207 tỷ đồng sau khi đợt chào bán hoàn tất.

Cùng với đó, gần 8,3 triệu cổ phiếu sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2020. Với tỷ lệ thực quyền 100:10, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của An Gia sẽ tăng từ 827,5 tỷ đồng lên trên 1.117 tỷ đồng.

An Gia Group rót gần 3.000 tỷ vào dự án The West Gate.

Thông tin từ AGG, việc chào bán, phát hành cổ phiếu lần này còn nhằm mục đích thanh toán nợ vay ngân hàng và cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City để tiếp tục triển khai dự án Westgate tại Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Được biết, dự án The West Gate có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào quý 2/2023. AGG dự kiến doanh thu ghi nhận từ việc bàn giao dự án này năm 2023 đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, quý 3/2021 An Gia ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh 519% so với cùng kỳ lên mức 84 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 233% nên lãi gộp đạt 44 tỷ đồng. Doanh thu tài chính ghi nhận 60 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 76 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay và chi phí lãi trả cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của An Gia đạt 3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 9 tỷ đồng, còn các cổ đông không kiểm soát bị lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối quý 3 của Công ty xấp xỉ 11.830 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 61% tổng giá trị tài sản, tương đương gần 7.221 tỷ đồng và tăng gần 30% so với đầu kỳ.

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm mạnh so với đầu năm, từ 519 tỷ đồng về 144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, An Gia đang ghi nhận trên 3.300 tỷ đồng tiền khách hàng các nhân trả trước để mua căn hộ dự án.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ lên mức 687 tỷ đồng. Tuy nhiên các chi phí gia tăng mạnh khiến An Gia báo lãi ròng còn 205 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2020. So với kế hoạch đề ra, An Gia mới chỉ thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.