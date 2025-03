Đồng Tháp: Giảm 28,4%, Cty Thiên Phúc trúng gói làm đường Đ07

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cao

Ngày 26/02/2025, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (Ban QLDA&PTQĐ) huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) có Quyết định số KQ2500014428_2502260934 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của gói thầu xây lắp số 01: Đường Đ07 (từ QL80 đến đường Vành Đai); Hạng mục: Xây dựng hạ tầng.

Theo quyết định nêu trên, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng công trình Thiên Phúc (Cty Thiên Phúc) là nhà thầu trúng Gói thầu xây lắp số 01: Đường Đ07 (từ QL80 đến đường Vành Đai), hạng mục: Xây dựng hạ tầng với giá 6,673 tỷ đồng (giá dự toán 9,323 tỷ đồng, tiết kiệm 2,649 tỷ đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 28,4%) thuộc loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện hợp đồng 515 ngày (bao gồm thời gian bảo hành công trình 365 ngày).

Cũng tại quyết định này, có 14 nhà thầu khác không được chọn, gồm: Liên danh Công Ty TNHH TVTK Xây dựng An Phúc Đồng Tháp - Công Ty TNHH Xây dựng Đại Trường Phúc; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền - Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thịnh Sa Đéc; Liên danh Hòa Thái – Tân Nghĩa; Liên danh Đường Đ07; Công ty Cổ Phần 715; Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp; Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát; Công ty TNHH MTV Tài Thiên; Công ty TNHH MTV Trường An Thoại Sơn; Công ty TNHH MTV Tư vấn - Đầu tư xây dựng Trường Phát Đồng Tháp; Công ty TNHH Thành Sơn; Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Tiến Quân; Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp; Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình. Các nhà thầu này đều không được chọn bởi lý do có giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Thiên Phúc.

UBND huyện Lấp Vò. (ảnh: Internet)



Trước đó, ngày 04/11/2024, UBND huyện Lấp Vò có Quyết định số 607/QĐ-UBND.HC phê duyệt dự án Đường Đ07 (từ QL80 đến đường Vành Đai); Hạng mục: Xây dựng hạ tầng do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 10,535 tỷ đồng.

Ngày 19/11/2024, UBND huyện Lấp Vò có Quyết định số 640/QĐ-UBND.HC phê duyệt KHLCNT và gói thầu xây lắp số 01: Đường Đ07 (từ QL80 đến đường Vành Đai), hạng mục: Xây dựng hạ tầng là một trong ba gói thầu thuộc dự án Đường Đ07 (từ QL80 đến đường Vành Đai); Hạng mục: Xây dựng hạ tầng.

Ngày 14/01/2025,Ban QLDA&PTQĐ huyện Lấp Vò đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500014428_2501141423, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện.

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 23/01/2025, có 15 nhà thầu tham gia dự thầu gói xây lắp số 01: Đường Đ07 (từ QL80 đến đường Vành Đai); Hạng mục: Xây dựng hạ tầng.

Năng lực nhà thầu

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng công trình Thiên Phúc được thành lập ngày 21/04/2003 có địa chỉ tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 14/11/2016 đến ngày 26/02/2025, công ty đã tham gia 104 gói thầu, trong đó trúng 53 gói, trượt 45 gói, 3 chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 386,026 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 147,551 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 238,475 tỷ đồng (Bao gồm giá trị trúng thầu các nhà thầu trong liên danh).

Công ty thường xuyên dự thầu tại các đơn vị Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò (tham gia dự thầu 25 gói), Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung (tham gia dự thầu 25 gói), Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Lai Vung (tham gia dự thầu 13 gói).

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 24 gói thầu (trúng 9 gói, trượt 15 gói). Trong đó, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò công ty trúng duy nhất gói thầu xây lắp số 01: Kè phía trước UBND xã Hội An Đông (từ cầu Mương Kinh đến cầu Liên Xã), hạng mục: Xây dựng mới thuộc dự án Kè phía trước UBND xã Hội An Đông (từ cầu Mương Kinh đến cầu Liên Xã), hạng mục: xây dựng mới với giá trúng thầu 2,407 tỷ đồng.