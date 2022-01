Độc đáo ngôi nhà xây bằng chục nghìn vỏ chai thủy tinh ở Hội An

Ông Nguyễn Hoàng Linh (47 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) đã dùng hơn 12.000 vỏ chai thủy tinh trang trí ngôi nhà hai tầng độc lạ. Ảnh: Lao động Ngôi nhà xây bằng chai của ông Linh rộng khoảng 90m2. Ảnh: Dân trí Năm 2006, ông Linh xây ngôi nhà rộng 5 m, dài 18 m, có 20 trụ bê tông, nhưng mới xong phần thô, thiếu tiền hoàn thiện. Năm 2016, thấy Hội An có nhiều nhà hàng vứt bỏ chai thủy tinh, sẵn có tay nghề xây dựng, ông nảy sinh ý tưởng tận dụng để xây dựng nhà bằng chai có thể thêm phần tiết kiệm cho gia đình. Ảnh: Lao động Đến nay, ông Linh đã xây dựng căn nhà hơn 12.000 chai và dự kiến thêm 10.000 chai thủy tinh nữa mới hoàn thành. Ảnh: Infonet Trước khi dùng vỏ chai làm nhà, ông Linh phân loại và rửa sạch. Mỗi chai, ông đổ nước sạch vào trong rồi đậy nắp lại. Ảnh: Infonet Cách làm này giúp cho ngôi nhà luôn mát mẻ. Ảnh: Dân trí Ông Linh dùng xi măng để gắn chai vào tường. Công việc này đòi hỏi phải kiên trì, tỉ mỉ và làm trong nhiều ngày. Ảnh: Dân trí Cây trụ cũng được ông xây dựng bằng chai thủy tinh. Ảnh: Lao động Đặc biệt, một bức tường xếp lớp vỏ chai màu xanh phát ra màu óng ánh đẹp mắt. Khi bật điện thì căn phòng sẽ sáng hơn so với bức tường bằng xi măng. Ảnh: Lao động Hai cầu thang và lan can đều được trang trí vỏ chai. Ảnh: Lao động Theo ông Linh, dù thời tiết nắng nóng và mưa lạnh, vỏ chai có co giãn nhưng không bị vỡ. Ảnh: Infonet Do không đủ nguyên liệu và bận công việc nên suốt 15 năm qua, ngôi nhà của ông Linh vẫn còn dang dở. Dự kiến 5 năm tới, ông gắn thêm gần 10.000 vỏ chai thì mới hoàn thành. Ảnh: Dân trí Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Ông Nguyễn Hoàng Linh (47 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) đã dùng hơn 12.000 vỏ chai thủy tinh trang trí ngôi nhà hai tầng độc lạ. Ảnh: Lao động Ngôi nhà xây bằng chai của ông Linh rộng khoảng 90m2. Ảnh: Dân trí Năm 2006, ông Linh xây ngôi nhà rộng 5 m, dài 18 m, có 20 trụ bê tông, nhưng mới xong phần thô, thiếu tiền hoàn thiện. Năm 2016, thấy Hội An có nhiều nhà hàng vứt bỏ chai thủy tinh, sẵn có tay nghề xây dựng, ông nảy sinh ý tưởng tận dụng để xây dựng nhà bằng chai có thể thêm phần tiết kiệm cho gia đình. Ảnh: Lao động Đến nay, ông Linh đã xây dựng căn nhà hơn 12.000 chai và dự kiến thêm 10.000 chai thủy tinh nữa mới hoàn thành. Ảnh: Infonet Trước khi dùng vỏ chai làm nhà, ông Linh phân loại và rửa sạch. Mỗi chai, ông đổ nước sạch vào trong rồi đậy nắp lại. Ảnh: Infonet Cách làm này giúp cho ngôi nhà luôn mát mẻ. Ảnh: Dân trí Ông Linh dùng xi măng để gắn chai vào tường. Công việc này đòi hỏi phải kiên trì, tỉ mỉ và làm trong nhiều ngày. Ảnh: Dân trí Cây trụ cũng được ông xây dựng bằng chai thủy tinh. Ảnh: Lao động Đặc biệt, một bức tường xếp lớp vỏ chai màu xanh phát ra màu óng ánh đẹp mắt. Khi bật điện thì căn phòng sẽ sáng hơn so với bức tường bằng xi măng. Ảnh: Lao động Hai cầu thang và lan can đều được trang trí vỏ chai. Ảnh: Lao động Theo ông Linh, dù thời tiết nắng nóng và mưa lạnh, vỏ chai có co giãn nhưng không bị vỡ. Ảnh: Infonet Do không đủ nguyên liệu và bận công việc nên suốt 15 năm qua, ngôi nhà của ông Linh vẫn còn dang dở. Dự kiến 5 năm tới, ông gắn thêm gần 10.000 vỏ chai thì mới hoàn thành. Ảnh: Dân trí Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24