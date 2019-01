Nhận diện ông "trùm" địa ốc Alibaba

19 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba gồm: Long Phước 1, Long Phước 14, tổng diện tích 52,7 ha phân thành 3.382 lô đất nền; dự án Alibaba An Phước, diện tích 13.905 m2; dự án Alibaba Phước Bình tổng diện tích 11,7 ha, Công ty Alibaba quảng cáo thành lập 3 dự án; dự án Alibaba tại xã Phước Thái tại thửa 71, tờ bản đồ số 55 diện tích 6.164m2.



Diện tích đất nêu trên do Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba ký kết hợp đồng với 11 cá nhân nhận chuyển nhượng 127 thửa đất tổng diện tích 207.178m2. Trong đó, phần lớn là đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và có một phần đất ở nông thôn. Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với số diện tích nhận chuyển nhượng. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng đất đối với Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Ngoài Alibaba, Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện thêm 2 đơn vị khác, đó là Công ty TNHH XD&DV Hùng Cường (TPHCM), có chi nhánh tại xã An Phước (huyện Long Thành) và Công ty TNHH xây dựng nông nghiệp Thái Thành Tài (thị xã Long Khánh, Đồng Nai).