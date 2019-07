Dân Singapore thất vọng chờ mua điện thoại Huawei giá 900 nghìn

>>> Mời quý độc giả xem video "Top điện thoại chơi game tốt nhất". Nguồn Youtube:

Để kỷ niệm 54 năm ngày Quốc khánh Singapore, công ty công nghệ Trung Quốc Huawei đã quảng cáo chương trình ưu đãi cho chiếc điện thoại Huawei Y6 Pro 2019, với giá thị trường khoảng 3,3 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng cho người có quốc tịch Singapore và người thường trú tại Singapore từ 50 tuổi trở lên tính đến hết năm nay.



Nhiều người chờ mua điện thoại Huawei chỉ với 900 nghìn đồng tại VivoCity. Mỗi khách hàng được mua tối đa hai sản phẩm và theo như số lượng người đã mua, mỗi cửa hàng có ít hơn 30 máy được bán ra. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người đã tập trung xếp hàng chờ mua từ 4 giờ sáng và có cửa hàng đã thông báo hết hàng trước khi mở cửa. Các khách hàng chờ tại cửa hàng Huawei ở sân bay Jewel Changi, VivoCity, NEX và Toa Payoh cho biết họ rất thất vọng khi cửa hàng thông báo chỉ có khoảng 20 đến 30 máy được bán ra tại mỗi điểm.



Tại điểm bán VivoCity, ông Ho Chwee Beng cho biết ông chỉ được thông báo thông tin này sau hai tiếng xếp hàng chờ mua. "Tôi cảm thấy vừa bực mình vừa thất vọng. Ai cũng bực mình cả", ông Beng, 65 tuổi, cho biết. Khi được hỏi liệu ông có định quay lại ngày hôm sau không do chương trình khuyến mãi kéo dài đến chủ nhật, ông nói "Có lẽ cậu nên xếp hàng từ bây giờ thì may ra ngày mai cậu mới mua được".

Một phụ nữ tên Amy, 73 tuổi đang chờ mua hàng tại VivoCity nói Huawei đã "lừa dối khách hàng". Bà cho biết công ty không thông báo cụ thể rằng mỗi đợt bán chỉ có 20 đến 30 chiếc điện thoại. Huawei lẽ ra nên chuẩn bị ít nhất là "200 hay 1000 chiếc" tại mỗi điểm bán và họ không nên bắt người ta xếp hàng để chờ như vậy, "nhất là với người già trên 50 tuổi". "Họ đã đến đây từ rất sớm, họ còn chưa ăn sáng và giờ thì chuyện như vậy đó. Huawei nên xin lỗi, đây chẳng khác gì lừa đảo cả", bà cho biết thêm.

Tại cửa hàng Huawei ở Jurong Point, cánh cửa cuốn vẫn đang đóng, nhân viên Huawei đang giải thích với những khách hàng đang chờ rằng họ đã bán hết số sản phẩm khuyễn mãi và đang chờ thông báo tiếp theo của công ty.

Lời giải thích đó đã bị tiếng la hét của một người đàn ông lớn tuổi át đi, người này sau đó đã được cảnh sát trấn tĩnh.

Cô Perumal Geetha, 44 tuổi cho biết lời quảng cáo có vẻ "hơi sai lệch vì họ bảo nó sẽ kéo dài trong ba ngày nhưng đã bán hết từ ngày đầu tiên… Thật lạ là cửa hàng thậm chí còn chưa mở cửa. Vậy tại sao nó lại hết trước cả khi cửa hàng mở cửa?"

Một người mua khác đã xếp hàng từ 5 giờ sáng cho biết bà suýt nữa đã mua được chiếc điện thoại này. "Tôi là người thứ 16, nhưng khi đến người thứ 12 thì nhân viên đã thông báo hết hàng", bà Goh nói. "Có vài người đã phải xin nghỉ một ngày để vội vàng đến đây xếp hàng, thế rồi kết quả là như thế này đây. Thật là không công bằng".

Ông Alvin Tan là người xếp hàng thứ hai tại sân bay Jewel Changi, ông đã ở đây từ 4 giờ sáng. Ông cho biết đã rất nhiều người giận dữ do "đến trễ và la hét" vào mặt nhân viên. Một khách hàng khác chờ tại Block 190 Lorong 6 Toa Payoh cho biết rất nhiều người đã xếp hàng từ 5 giờ sáng.

Huawei đã cho đăng tải lời xin lỗi trên Facebook vào khoảng 10 giờ 30 sáng, theo đó công ty đã không thể phục vụ "đại đa số" khách hàng đến để mua điện thoại. Trong bài viết còn lưu ý rằng khách hàng "không nên tiếp tục đến 27 cửa hàng của công ty vì mọi sản phẩm đã được bán hết".

Đến 12 giờ 30 trưa cùng ngày, bài viết đã cập nhật thông báo rằng một số cửa hàng sẽ đóng cửa đến hết ngày "vì lý do an toàn và an ninh". Các cửa hàng đóng cửa bao gồm 313@Somerset, Bugis Junction, JEM, Jurong Point, Lot 1, NEX, Northpoint, Trung tâm thương mại Tampines, Vivo City và Westgate. Trả lời phỏng vấn, Huawei cho biết do xuất hiện "sự gia tăng nhu cầu chưa từng có" nên hãng sẽ "xem xét chặt chẽ tình hình và đưa ra các phương án khác".

Các đại lý bán lẻ của Huawei , bao gồm Courts và Challenger cũng thông báo khách hàng không nên chờ tại các cửa hàng này.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!", "Điện thoại Huawei Y6 Pro đã được bán hết trên toàn hệ thống cửa hàng Challenger tại Singapore. Xin quý khách không chờ tại cửa hàng để tìm mua sản phẩm này", Challengers viết trên Facebook.

Tương tự, nhà bán lẻ Courts cũng thông báo đã bán hết mẫu điện thoại này do lượng mua quá lớn. "Chương trình khuyến mãi gần như kết thúc ngay lập tức tại các cửa hàng có tham gia", Courts thông báo.

Trong một thông báo mới đây, Huawei cho biết chương trình khuyến mãi dành riêng cho chiếc điện thoại Mate 20 dự kiến diễn ra vào hôm thứ 7 ở Singapore sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới hơn. Huawei dự kiến bán chiếc điện thoại Mate 20 với giá 9,6 triệu đồng, so với giá gốc là 16,9 triệu đồng.

