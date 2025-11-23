Kiểm tra cặp đôi có biểu hiện nghi vấn, phát hiện tàng trữ biển số giả

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, kiểm tra cặp đôi có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 phát hiện biển xe giả và gậy ba khúc trong cốp xe.

Trước đó, khoảng 0h05 ngày 22/11, Tổ công tác Y11/141 làm nhiệm vụ trên đường Lê Duẩn phát hiện 2 nam nữ điều khiển xe máy Honda SH có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng có 1 gậy ba khúc bằng kim loại và 1 biển xe máy 29C1-577.77.

Cốp xe có biển giả và gậy ba khúc.

Đối tượng khai nhận biển xe trên là giả do đối tượng đặt mua trên mạng. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 01h45' cùng ngày, Tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ trên đường Trịnh Văn Bô phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm. Tiến hành kiểm tra, các đối tượng khai nhận đang cất giấu 1 thanh kiếm tại phòng trọ. Tổ công tác tiến hành thu giữ tang vật và bàn giao các đối tượng cho Công an phường Xuân Phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

