Xã hội

Kiểm tra cặp đôi có biểu hiện nghi vấn, phát hiện tàng trữ biển số giả

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, kiểm tra cặp đôi có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 phát hiện biển xe giả và gậy ba khúc trong cốp xe.

Gia Đạt

Trước đó, khoảng 0h05 ngày 22/11, Tổ công tác Y11/141 làm nhiệm vụ trên đường Lê Duẩn phát hiện 2 nam nữ điều khiển xe máy Honda SH có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng có 1 gậy ba khúc bằng kim loại và 1 biển xe máy 29C1-577.77.

capture.png
Cốp xe có biển giả và gậy ba khúc.

Đối tượng khai nhận biển xe trên là giả do đối tượng đặt mua trên mạng. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 01h45' cùng ngày, Tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ trên đường Trịnh Văn Bô phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm. Tiến hành kiểm tra, các đối tượng khai nhận đang cất giấu 1 thanh kiếm tại phòng trọ. Tổ công tác tiến hành thu giữ tang vật và bàn giao các đối tượng cho Công an phường Xuân Phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bất ngờ nhận được 150 triệu đồng, nam thanh niên liền báo công an

Phát hiện tài khoản mình nhận được 150 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, anh V.H.S (tỉnh Hà Tĩnh) liền báo với công an kiểm tra, xử lý.

Ngày 23/11, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng anh V.H.S (29 tuổi, thường trú tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang lưu trú tại địa bàn phường) xác minh và liên hệ trả lại số tiền 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 04/7, tài khoản của anh V.H.S nhận được số tiền 150 triệu đồng. Do tài khoản lâu ngày không sử dụng nên anh S không biết về nội dung trên.

Xem chi tiết

Xã hội

Thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, người dân phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/11, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, thuộc Tổ dân phố Xuân Lam 5.

Theo đó, vào khoảng 6h30' ngày 23/11, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông Lam (khu vực bến cát Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy Tổ dân phố Xuân Lam 5, phường Bắc Hồng Lĩnh) nên đã cấp báo chính quyền.

Xem chi tiết

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ chiều ngày 24/11

Chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ,vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (ngày 23/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Xem chi tiết

