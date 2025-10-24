Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/10, không khí lạnh ảnh hưởng sâu khiến các tỉnh miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (23/10), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 24/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên tình hình gió mạnh trên biển còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo gió mạnh trên biển tiếp theo.

Đêm qua và sáng sớm nay (24/10), khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/10 đến 3 giờ ngày 24/10 cục bộ có nơi trên 60mm như: trạm Hải An (Quảng Trị) 67.2mm, trạm Thuận An (Tp. Huế) 176.8mm,…

Từ sáng sớm 24/10 đến đêm 25/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 24/10, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Ngày và đêm 26/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 19–21 độ, cao nhất 22–24 độ. Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 24–27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 21–24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ; cao nhất 21–24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Nam Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ; cao nhất phía Bắc 26–29 độ, phía Nam 29–31 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ; cao nhất 27–30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ; cao nhất 30–33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ; cao nhất 31–33 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.