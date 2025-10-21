Hà Nội

Xã hội

Miền Trung sắp mưa đặc biệt lớn trên 900mm, Bắc Bộ chuyển lạnh từ 21/10

Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12 sẽ gây mưa đặc biệt lớn tại miền Trung, có nơi vượt 900mm, trong khi Bắc Bộ chuyển lạnh rõ rệt từ đêm 21/10.

Vân Giang (Tổng hợp)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 12 (Fengshen) sẽ gây ra đợt mưa rất to kéo dài nhiều ngày tại miền Trung, cục bộ có nơi lượng mưa vượt 900mm/đợt, trong khi Bắc Bộ bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt từ đêm 21/10.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trở lạnh

Từ ngày 21 đến 22/10, khối không khí lạnh được tăng cường mạnh, ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21°C, vùng trung du và miền núi 17–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Riêng Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 19–21°C, đêm và sáng trời lạnh.

mua.jpg
Miền Trung sắp mưa đặc biệt lớn trên 900mm, Bắc Bộ chuyển lạnh từ 21/10. Ảnh Hồ Giáp

Mưa lớn diện rộng ở miền Trung, có nơi vượt 900mm

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo, từ đêm 22 đến ngày 26/10, miền Trung sẽ hứng chịu đợt mưa đặc biệt lớn, tập trung tại khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến 500–700mm/đợt, cục bộ trên 900mm.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi có lượng mưa 200–400mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu công nghiệp và đô thị, đồng thời tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Đặc biệt, mưa cường suất lớn có thể đạt trên 200mm chỉ trong 3 giờ, gây ngập sâu tại nhiều khu vực. Dự báo đợt mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Biển động dữ dội do hoàn lưu bão số 12

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (Fengshen) và không khí lạnh tăng cường, Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–11, giật cấp 13, sóng biển cao 3–7m, biển động dữ dội.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 2–4m.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm khu vực đảo Lý Sơn, gió đông bắc đến bắc cấp 6, tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11, sóng biển cao 3–5m, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 21/10

Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 21–31°C, đêm và sáng trời lạnh.

Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ 19–31°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 20–31°C, vùng núi cao dưới 16°C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mưa rào rải rác, phía Nam có nơi mưa to. Nhiệt độ 22–31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa to, phía Nam mưa rào cục bộ. Nhiệt độ 23–32°C.

Tây Nguyên: Chiều tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ 19–30°C.

Nam Bộ: Chiều và tối có mưa dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 23–34°C.

TP.HCM: Chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ 24–34°C.

Khuyến cáo: Người dân khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, chủ động chằng chống nhà cửa, di dời khỏi vùng sạt lở và hạn chế ra khơi trong thời gian từ nay đến hết ngày 26-10 để đảm bảo an toàn.

