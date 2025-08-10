Hà Nội

Xã hội

Đốt rác thiêu rụi luôn 5 căn nhà gỗ ở Hà Tĩnh

Trong lúc đốt rác, do thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bén nhanh, bốc lửa cháy dữ dội và cháy lan 5 căn nhà gỗ…

Hạo Nhiên

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Hương Đô (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn khiến 5 căn nhà gỗ bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

z6892345860036-a5bebb370a674e36172e9a2a73044727-1184.jpg
Ngọn lửa bén nhanh, bốc cháy dữ dội...

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 10/8, người thân của gia đình ông Nguyễn Văn Tr. (trú thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ, nay là Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) nhóm lửa đốt rác sau nhà. Do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bén nhanh, lửa bốc cháy dữ dội và cháy lan sang 1 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Tr.

Phát hiện đám cháy, gia đình ông Tr. đã huy động người thân trong gia đình dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, lửa tiếp tục bốc cháy lan sang các ngôi nhà gỗ khác của gia đình.

screenshot20250810143154gallery-1754811352067857753917.jpg
Năm căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hương Đô đã huy động lực lượng, cùng hàng trăm người dân đến hỗ trợ gia đình dập lửa. Thế nhưng, ngọn lửa bốc cháy quá nhanh, đã thiêu rụi 5 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Tr.

Một lãnh đạo UBND xã Hương Đô, cho biết, sau khoảng 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong gia đình đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Hoả hoạn #cháy nhà #Hà Tĩnh #thiêu rụi #thiệt hại #tỷ đồng

