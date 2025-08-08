Hà Nội

Xã hội

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông phóng hỏa đốt máy xúc ở Hải Phòng

Do mâu thuẫn cá nhân, Nam đã phóng hỏa đốt máy xúc của người dân. Vụ hỏa hoạn làm máy xúc hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha bị cháy đứt.

Gia Đạt

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản", khởi tố bị can đối với Vũ Văn Năm (SN 1975, trú tại xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt máy xúc của người dân.

anh-doi-tuong-vu-van-nam-c1d9dfd76d2c4f489ee430916203639b.jpg
Đối tượng Vũ Văn Năm.

Trước đó, Công an xã Bắc Thanh Miện (TP Hải Phòng) tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng tại thôn Vĩnh Mộ. Cụ thể, chiếc máy xúc hiệu SAMSUNG 55 loại bánh lốp của ông Tr.V. H (SN 1975, trú tại thôn Vĩnh Mộ) bị bốc cháy khi đang để trước cửa nhà (sát tuyến đường 392C).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực 8 phối hợp với Tổ tự quản PCCC xã Bắc Thanh Miện cùng người dân nhanh chóng khống chế đám cháy. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm máy xúc hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha 0,4KV phía trên bị cháy đứt, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ Vũ Văn Năm (SN 1975, trú tại Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phóng hỏa do có mâu thuẫn cá nhân với ông Tr.V. H. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

