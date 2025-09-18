Khởi tố nhóm đối tượng đi xe máy cầm hung khí rượt đuổi nhau

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ và xử lý vi phạm hành chính với nhóm đối tượng đi xe máy, rượt đuổi, đánh nhau…rồi quay video đăng trên mạng xã hội.

Ngày 18/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 08 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng và xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Đồng thời, trên mạng xã hội phản ánh video ghi lại cảnh 02 nhóm đối tượng đi trên các xe mô tô không gắn biển kiểm soát, mang theo hung khí (dao, kiếm) đuổi đánh nhau khu vực đường Hồ Tùng Mậu (phường Trường Vinh) vào tối 03/9/2025. Hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18h ngày 04/9/2025, Công an phường Trường Vinh phối hợp với các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng, bắt giữ 10 đối tượng (có độ tuổi từ 14-18) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm: Thái Doãn Hoàng L. (SN 2008), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Quốc Th. (SN 2008), Hoàng An (SN 2007), Trương Phước Th. (SN 2009), Lê Đình Th. (SN 2009), Nguyễn Đình Tr. (SN 2009), cùng trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; Trần Hoàng Long (SN 2007), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Lê Hải Đ. (SN 2009), trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tiến Đ. (SN 2009) và Nguyễn N. (SN 2009), cùng trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Thu giữ 02 xe mô tô, 02 thanh kiếm và một số tang vật liên quan khác.

Hình ảnh video về nhóm đối tượng lạng lạch, hò hét, bấm còi, rượt đuổi, đánh nhau… đăng trên mạng xã hội.

Bước đầu, Cơ quan Công an điều tra, làm rõ: Qua mạng xã hội, nhóm đối tượng ở các địa bàn phường trung tâm Nghệ An (thuộc TP Vinh cũ) và tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau. Trong quá trình điều khiển xe máy với tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang trên đường, lạng lạch, hò hét, bấm còi…, các nhóm tìm kiếm nhau để rượt đuổi, đánh nhau. Mặc dù mới chỉ 14-18 tuổi, song đa số các đối tượng đều có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Để chủ động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, thời gian tới Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục con em, không để vi phạm pháp luật.

Tang vật thu giữ.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, để ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền, giáo dục tại gia đình, địa phương và trường học, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ: