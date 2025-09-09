Bắt giữ cặp vợ chồng truy nã về tội gây rối trật tự công cộng

Xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, nhóm của vợ chồng Trung và Trang đến gặp người thuê nhà là chị H. Tại đây, Nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H.

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 vợ chồng Trần Trung (SN 1973) và Hoàng Thu Trang (SN 1982), cùng thường trú tại 783 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội về tội Gây rối trật tự công cộng.

Xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1/2025, nhóm của vợ chồng Trung và Trang đã đến gặp người thuê nhà là chị H (SN 1992) tại tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã. Nhóm của Trung và Trang đã đuổi đánh nhóm chị H gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Trung và Hoàng Thu Trang về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 29/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với hai vợ chồng Trung và Trang.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin 02 đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội. Đến 19h ngày 07/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trên.

