Bắt 5 đối tượng ở Hải Phòng cướp tài sản, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng

Ngày 11/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt xóa ổ nhóm, bắt 5 đối tượng về các hành vi Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Gây rối trật tự công cộng tại địa bàn phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Các đối tượng gồm: Lê Quý Công, sinh năm 2008, trú tại Đường An, Hải Phòng; Phạm Việt Hoàng, sinh năm 2008, trú tại Phạm Ngũ Lão, Hưng Yên; Mai Công Minh, sinh năm 2007, trú tại Tứ Minh, Hải Phòng; Cao Văn Chiều, sinh năm 2006, trú tại Kẻ Sặt, Hải Phòng; Nguyễn Văn Tuấn Kiên, sinh năm 2007, trú tại Việt Hòa, Hải Phòng.

Sáng ngày 2/9, các đối tượng Lê Quý Công, Phạm Việt Hoàng, Đỗ Ngọc Nam, Vũ Anh Tú, Mai Công Minh, Cao Văn Chiều, Nguyễn Văn Tuấn Kiên, Mạc Trí Dũng, Nghiêm Trọng Quân đã có hành vi mang theo hung khí (vỏ chai thủy tinh, bom xăng, dao quắm, kiếm) điều khiển xe ô tô tốc độ cao với mục đích tìm nhóm thanh thiếu niên khác để đánh nhau, dùng bom xăng ném về phía lực lượng chức năng, khi bị truy đuổi gây náo loạn trên các tuyến giao thông tại phường Lê Thanh Nghị.

Tang vật vụ án.

Sau đó, đối tượng Lê Quý Công và Phạm Việt Hoàng bị tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang, đối tượng còn lại bỏ chạy thoát. Cùng ngày, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản ở chân đồi cỏ, phường Tứ Minh, Hải Phòng.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng Lê Quý Công, Phạm Việt Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn Kiên về tội Gây rối trật tự công cộng; Các đối tượng Cao Văn Chiều, Mai Công Minh về tội Gây rối trật tự công cộng và tội Cướp tài sản; Đối tượng Mạc Trí Dũng về hành vi Cướp tài sản. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định.

