Xã hội

Thợ lái máy xúc "nổ" quen biết nhiều sếp để lừa đảo 400 triệu đồng

Cơ quan công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng của người dân bằng thủ đoạn giả vờ quen biết, hứa xin việc kiểm lâm.

Gia Đạt

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Dương Đức Thắng (SN 1969, trú tại TK1, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5.jpg
Cơ quan Công an các quyết định đối với Dương Đức Thắng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng mạng xã hội và mối quan hệ quen biết, Dương Đức Thắng biết đến gia đình ông Vừ Chứ Dơ có con trai đã học xong đại học nhưng chưa xin được việc làm. Bản thân Thắng chỉ là thợ lái máy xúc, lao động tự do, không phải là người có nhiệm vụ, quyền hạn trong tuyển dụng việc làm, không có khả năng xin được việc.

Thông qua thủ đoạn gian dối về việc quen biết với nhiều sếp làm ở bộ phận tuyển sinh và có khả năng xin được việc cho con trai ông Dơ vào làm kiểm lâm, Thắng đã chiếm đoạt của gia đình ông Dơ số tiền 400 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi số điện thoại nhằm lẩn trốn việc truy tìm của cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã truy tìm được Dương Đức Thắng khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên đường Kim Giang, phường Kim Giang, TP Hà Nội. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra. Những ai là bị hại trong vụ án được khuyến cáo nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo #Sơn La #chiếm đoạt tiền #giả vờ quen biết #xin việc kiểm lâm #thợ lái máy xúc

