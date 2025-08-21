Nam thanh niên làm giả hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo

Sau khi chốt đơn hàng, T.T.T đã làm giả hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng rồi gửi cho bị hại, do tin tưởng nhiều bị hại đã chuyển hàng theo yêu cầu của T.

Ngày 21/8, thông tin từ Công an xã Nam Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, đấu tranh làm rõ đối tượng T.T.T (SN 2008 trú tại thôn La Hà Tây, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi làm giả, sử dụng hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, T.T.T sử dụng các tài khoản mạng xã hội vào các trang Live stream bán hàng trên mạng xã hội và lựa chọn sản phẩm có ý định chiếm đoạt, sau đó liên hệ với bị hại để giao dịch mua hàng.

T.T.T làm việc với cơ quan Công an.

Sau khi thỏa thuận giá cả, T. làm giả hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng rồi gửi cho bị hại. Nhầm tưởng tiền hàng đã được thanh toán, nhiều bị hại đã chuyển hàng theo yêu cầu của T.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, T. đã làm giả hơn 300 hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài sản do T. lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ước tính tài sản thu hồi khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

