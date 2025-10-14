Khởi tố đối tượng đi nhờ xe rồi sát hại, hiếp dâm cô gái 23 tuổi

Sau khi xin đi nhờ xe, Nguyễn Như Tiến (Gia Lai) lừa nạn nhân vào rẫy cà phê rồi ra tay sát hại.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Tiến (17 tuổi, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để điều tra về các hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là chị Rơ Mah B. (23 tuổi, trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), người từng được gia đình và Công an xã Ia Krái đăng thông tin tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Bị can Nguyễn Như Tiến. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 12h ngày 7/10, đối tượng mang theo một con dao đến khu vực nhà thờ ở xã Ia Krái. Tại đây, Tiến gặp chị B. và xin đi nhờ xe về xã Ia Grai. Mặc dù quãng đường khá xa, nhưng chị B. vẫn đồng ý chở Tiến về.

Khi về gần đến nhà, Tiến lừa chị B. chở vào khu vực rẫy thuộc làng Mèo (gần rẫy cà phê của gia đình Tiến) để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến đoạn vắng vẻ, Tiến bất ngờ nhảy xuống, đòi cướp xe thì bị chị B. phản ứng.

Thấy chị B. chống cự, Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị tử vong, rồi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau đó, Tiến lấy điện thoại và xe máy của chị B. rời khỏi hiện trường.

Sáng 10/10, người dân phát hiện thi thể chị B. nên trình báo cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, chị B. bị đâm 6 nhát, trong đó có vết thương thấu ngực gây thủng nhu mô phổi, thủng khí quản và đứt động mạch.

Nghi vấn đây là vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai truy xét. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi phát hiện Tiến điều khiển chiếc xe máy của chị B., lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ.

Ông Nguyễn Như M. (bố của Tiến) cho biết, Tiến bỏ học từ lớp 5, sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định. Khi còn đi học, Tiến từng lấy xe đạp điện của một học sinh cùng trường đem bán lấy 400.000 đồng để tiêu xài khiến gia đình phải đi chuộc về.