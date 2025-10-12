Hà Nội

Xã hội

Dùng dao đâm chết hàng xóm vì tranh chấp hàng rào ở Lai Châu

Nguyên nhân vụ giết người này xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, liên quan đến ranh giới đất và hàng rào giữa hai hộ gia đình.

Gia Đạt

Ngày 12/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Khiêm (SN 1995) trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp để điều tra về hành vi 'Giết người'.

98897dc37c8a95d4cc9bjpg.jpg
Đối tượng Lò Văn Khiêm tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp, anh Lò Văn Quân (SN 1971) bị Lò Văn Khiếm đâm tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Bước đầu, tại cơ quan cảnh sát điều tra, Lò Văn Khiêm khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ án, Khiêm nhìn thấy anh Quân đang rào hàng rào giáp ranh đất giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Anh Quân dùng gậy ném về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau.

Khiêm xuống đường gặp anh Quân thì bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực anh Quân, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất lại hung khí.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với Lò Văn Khiêm để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

