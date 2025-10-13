Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai khiến 23 người thương vong

Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm ở Lào Cai khiến 23 người thương vong, theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76, nhãn hiệu THACO, sản xuất tại Việt Nam năm 2013, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2013. Xe thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Yên Bái, trụ sở tại đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Xe được phép chở tối đa 41 người không kể ngồi hoặc nằm, không có dấu hiệu hoán cải công năng. Hạn đăng kiểm còn hiệu lực đến ngày 17/12/2025.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tài xế và đơn vị vận tải liên quan.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, khoảng 13h30 ngày 13/10, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76 trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường tại chân dốc Vần thuộc tỉnh lộ 172 (xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai) khiến nhiều người thương vong.
Theo Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, ban đầu xác định nguyên nhân là do xe khách tuyến Nghĩa Lộ đi Mỹ Đình khi đi qua địa bàn xã Việt Hồng bị mất phanh rồi đâm xuống ta luy dương gây tai nạn giao thông.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.
Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính.
Số nạn nhân bị thương: 20
1. Lò Thị Thu Yên (32 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não-Chấn thương cổ -Chấn thương gối hai bên - Chấn thương khuỷu tay trái do tai nạn giao thông.
2. Nguyễn Thị Thu Hiền (24 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương não do tai nạn giao thông.
3. Hoàng Kim Thơ (18 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương ngực -Chấn thương khớp vai phải do tai nạn giao thông.
4. Hoàng Thị Xôm (31 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương hàm mặt - Chấn thương vai phải - Chấn thương cổ - Chấn thương cánh tay phải sau tai nạn giao thông.
5. Giàng A Lậy (17 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo đôi chân thương sọ não - Chấn thương khung chậu do tai nạn giao thông.
6. Hà Thị Hiền (38 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông.
7. Hà Thị Huyên (59 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương ngực - Theo dõi gãy xương đòn phải - Chấn thương vai phải, bàn tay phải do tai nạn giao thông.
8. Hầu A Giống (18 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não kín do tai nạn giao thông.
9. Hà Thị Huyên (55 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương cột sống thắt lưng - Chẩn thương khuỷu tay trái do tai nạn giao thông.
10. Lò Thị Đải (27 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương khung chậu - Chấn thương đùi trái, cẳng chân trái do tai nạn giao thông.
11. Hà Thị Toan (51 tuổi, tỉnh Lào Cai): Đa chấn thương: Trật hở khớp cổ tay trái, vết thương cung máy phải do tai nạn giao thông ( Đang mổ cấp cứu).
12. Giàng Thị Sua (16 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương Theo dõi Chấn thương khuỷu tay trái do tai nạn giao thông.
13. Hoàng Trọng Nghĩa (44 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương cột sống thắt lưng do tai nạn giao thông.
14. Giàng Thị Chơn (17 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông.
15. Bàn Thị Lai: (41 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng do tai nạn giao thông.
16. Bàn Thị Mụn (21 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương ngực kin do tai nạn giao thông.
17. Bàn Thị Sếnh (19 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương khớp gối phải sau tai nạn giao thông.
18. Giàng Thị Mê (18 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não - Chấn thương cột sống cổ - Chẩn thương khuỷu tay phải - Chậu hông do tai nạn giao thông.
19. Định Thị Hà (48 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương phần mềm vùng đùi do tai nạn giao thông.
Hiện vẫn còn 1 ca đang theo dõi tại Trạm Vân Hội, dự kiến chuyển ra Bệnh viện đa khoa số 1.
Số nạn nhân tử vong: 3
1. Hoàng Thị T, 48 tuổi, tỉnh Lào Cai.
3. Lò Văn H, 30 tuổi, tỉnh Lào Cai.
3. Hà Đình N, 35 tuổi, tỉnh Lào Cai.