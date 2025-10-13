Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai khiến 23 người thương vong

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách tuyến Nghĩa Lộ đi Mỹ Đình bị mất phanh rồi đâm xuống ta luy dương gây tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm ở Lào Cai khiến 23 người thương vong, theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76, nhãn hiệu THACO, sản xuất tại Việt Nam năm 2013, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2013. Xe thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Yên Bái, trụ sở tại đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Xe được phép chở tối đa 41 người không kể ngồi hoặc nằm, không có dấu hiệu hoán cải công năng. Hạn đăng kiểm còn hiệu lực đến ngày 17/12/2025.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tài xế và đơn vị vận tải liên quan.

Tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong ở Lào Cai

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, khoảng 13h30 ngày 13/10, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76 trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường tại chân dốc Vần thuộc tỉnh lộ 172 (xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai) khiến nhiều người thương vong.

Theo Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, ban đầu xác định nguyên nhân là do xe khách tuyến Nghĩa Lộ đi Mỹ Đình khi đi qua địa bàn xã Việt Hồng bị mất phanh rồi đâm xuống ta luy dương gây tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính.