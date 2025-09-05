Hà Nội

Xã hội

Khởi tố chủ quán bar ở Quảng Ninh liên quan vụ điện giật 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc điện giật tại 1 cơ sở kinh doanh khiến 2 người tử vong.

Thiên Tuấn

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0h50 ngày 25/6/2025, trong quá trình nhóm nhân viên di chuyển, nâng chiếc cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu biểu diễn tại cơ sở bar Bistro Fou (phường Bãi Cháy), 5 nhân viên bất ngờ bị điện giật, ngã xuống bể.

Hậu quả, 2 người tử vong là anh T.Q.T và anh T.Đ.H; 3 người khác gồm anh N.T.Đ, N.C.N và Đ.K.C bị thương.

anh-chup-man-hinh-2025-09-05-luc-120612.png

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt – nguyên chủ cơ sở kinh doanh Bistro Fou để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo Khoản 2, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị can Đạt đã có vi phạm trong việc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở; đồng thời thiếu trách nhiệm trong quản lý, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

