Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong xe ô tô ở Lâm Đồng

Người dân xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) phát hiện người đàn ông bất động trong tư thế nằm ngửa ở ghế lái, gọi mãi không trả lời nên đã cấp báo chính quyền.

Tối 1/9, thông tin từ UBND xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong trong xe ô tô đóng kín cửa đậu bên lề đường.

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, người dân thôn La Ò, xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) phát hiện chiếc xe ô tô mang biển số TP. Hồ Chí Minh đậu mãi bên lề đường không di chuyển. Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông trong tư thế nằm ngửa ở ghế lái, gọi nhiều lần không thấy trả lời nên đã trình báo chính quyền.

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra. Ảnh: Hải Đường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc đã có mặt kiểm tra, mở cửa chiếc xe ô tô nói trên thì người đàn ông đã tử vong trước đó.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã nhanh chóng phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn D. (54 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

