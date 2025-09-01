Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong xe ô tô ở Lâm Đồng

Người dân xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) phát hiện người đàn ông bất động trong tư thế nằm ngửa ở ghế lái, gọi mãi không trả lời nên đã cấp báo chính quyền.

Hạo Nhiên

Tối 1/9, thông tin từ UBND xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong trong xe ô tô đóng kín cửa đậu bên lề đường.

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, người dân thôn La Ò, xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) phát hiện chiếc xe ô tô mang biển số TP. Hồ Chí Minh đậu mãi bên lề đường không di chuyển. Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông trong tư thế nằm ngửa ở ghế lái, gọi nhiều lần không thấy trả lời nên đã trình báo chính quyền.

2-2-1.jpg
Hiện trường nơi vụ việc xảy ra. Ảnh: Hải Đường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc đã có mặt kiểm tra, mở cửa chiếc xe ô tô nói trên thì người đàn ông đã tử vong trước đó.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã nhanh chóng phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn D. (54 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Tử vong #xe ô tô #Công an Lâm Đồng #điều tra #người đàn ông

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà hoang ở Lâm Đồng

Ngửi thấy mùi hôi phát ra từ căn nhà bỏ hoang, người dân phường Bình Thuận (Lâm Đồng) tới kiểm tra thì tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

Ngày 01/9, thông tin từ UBND phường Bình Thuận (Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ thi thể một người đàn ông được phát hiện trong nhà kho bỏ hoang.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện mùi hôi phát ra từ căn nhà kho bỏ hoang, cạnh ga Phú Hội cũ (khu phố Đại Thiện 1, phường Bình Thuận) nên tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường ở Khánh Hoà

Một người dân khi tới khu vực Bãi Chuối (thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, Khánh Hoà) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nên cấp báo chính quyền địa phương.

Ngày 31/8, thông tin từ UBND xã Vĩnh Hải cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi một người đàn ông tử vong bất thường ở khu vực Bãi Chuối.

Trước đó, tối 30/8, người dân địa phương khi tới khu vực Bãi Chuối gần bãi biển thuộc thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) thì bàng hoàng phát hiện người đàn ông nằm bất động, sùi bọt mép nên cấp báo chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố người đàn ông đánh trọng thương bạn nhậu ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Đậu Đức Tứ (Hà Tĩnh) đã dùng một chiếc gậy gỗ đánh nhiều lần vào người bạn nhậu, khiến nạn nhân bị trọng thương.

Ngày 31/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Tứ (SN 1963, trú tại TDP 3, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

68b30bff434b1.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Tứ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới