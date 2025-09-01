Hà Nội

Xã hội

Để khách sử dụng ma túy, chủ và nhân viên quán bar ở Đà Nẵng bị bắt

Cơ quan Công an phát hiện 6 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar Air Force One ở TP Đà Nẵng.

Thanh Hà

Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an Đà Nẵng, đơn vị đã mở nhiều đợt truy quét mạnh mẽ từ ngày 1/8 đến 15/9/2025.

bai.png
4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar.

Theo đó, đúng 0h ngày 1/9, lực lượng Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra phòng VIP 2 quán bar Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải).

Tại đây, Công an phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đồng Minh Thông (SN 2000, trú phường Hòa Khánh), Trương Thanh Bảo (SN 2001, trú Ngũ Hành Sơn), Văn Hùng (SN 1996, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Xuân Bình (SN 2001, trú xã Củ Chi, TP HCM).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: một đĩa sứ dính chất bột trắng, một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, một viên nén, một vỏ ni lông màu cam, một chai nhựa dung dịch màu đỏ, cùng máy DJ RX3 và USB chứa nhạc.

599-wwnb.jpg
Tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị dụng cụ và ma túy để đưa vào quán sử dụng.

Đáng chú ý, Phạm Văn An (SN 2002, nhân viên quán) và Phạm Thị Minh Thúy (SN 1992, chủ quán, cùng trú Quảng Trị) biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách sử dụng ma túy. Cả hai đã thừa nhận hành vi chứa chấp khi bị kiểm tra.

Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và bắt giữ An, Thúy về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy:

(Nguồn: VTV1)
