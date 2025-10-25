Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế trên 1,7 tỷ đồng ở Tuyên Quang

Hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 25/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Tho, sinh năm 1986, trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 - Bộ luật Hình sự.

capture.png
Đối tượng Trần Đình Tho.

Theo tài liệu điều tra, từ 1/5/2023 đến 13/5/2025, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại Tổ dân phố 22 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng. Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra giải quyết vụ án trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#trốn thuế #Tuyên Quang #khởi tố #thuế #doanh nghiệp #hộ kinh doanh

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 3 người phụ nữ về hành vi trốn thuế nhiều tỷ đồng

Nhóm đối tượng kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi "khống" 15 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương, có địa chỉ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do bà Trịnh Thị Nghĩa, sinh năm 1976 ở xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình làm Giám đốc có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.

capture.png
3 đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc trốn thuế 1200 tỷ có thể đối diện hình phạt nào?

Theo luật sư, đây là một trong các vụ án trốn thuế với số tiền rất lớn nên cá nhân doanh nghiệp bị khởi tố sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 giám đốc công ty vàng bạc. Theo đó, người này là Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-tong-dat-cac-quyet-dinh-to-tung-doi-voi-nguyen-the-bao-anh-cong-an-tinh-hung-yen-1110.jpg
Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thế Bảo (áo trắng).
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo ở Hưng Yên

Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

8766.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới