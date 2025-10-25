Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế trên 1,7 tỷ đồng ở Tuyên Quang

Hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.

Ngày 25/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Tho, sinh năm 1986, trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 - Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Đình Tho.

Theo tài liệu điều tra, từ 1/5/2023 đến 13/5/2025, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại Tổ dân phố 22 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng. Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra giải quyết vụ án trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

