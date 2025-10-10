Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc trốn thuế 1200 tỷ có thể đối diện hình phạt nào?

Theo luật sư, đây là một trong các vụ án trốn thuế với số tiền rất lớn nên cá nhân doanh nghiệp bị khởi tố sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Gia Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 giám đốc công ty vàng bạc. Theo đó, người này là Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-tong-dat-cac-quyet-dinh-to-tung-doi-voi-nguyen-the-bao-anh-cong-an-tinh-hung-yen-1110.jpg
Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thế Bảo (áo trắng).

Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng. Doanh nghiệp này sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là một trong các vụ án trốn thuế với số tiền rất lớn nên cá nhân doanh nghiệp bị khởi tố sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, mức cao nhất có thể tới đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm với cá nhân vi phạm.

luat-su-dang-van-cuong-3-0842-165538.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Với pháp nhân thương mại phạm tội mà bị xử lý hình sự thì hình phạt có thể là thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Trốn thuế được hiểu là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện các phương thức trái pháp luật nhằm giảm số tiền thuế phải nộp theo quy định hoặc trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Pháp luật quy định tội trốn thuế có thể xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại. Với cá nhân thì có mức phạt là phạt tiền hoặc phạt tù, nếu áp dụng phạt tù thì mức cao nhất tới 7 năm tù. Người phạm tội còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Quá trình giải quyết vụ án cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội và các tình tiết khác có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, ngoài cá nhân bị xử lý hình sự về tội trốn thuế, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định tại điều 200 Bộ luật Hình sự . Pháp nhân sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền đến 10.000.000 đồng, ngoài ra còn có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Tội trốn thuế là vi phạm về quản lý thuế, thể hiện sự thiếu minh bạch trong cái khai nộp thuế, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Thời gian qua cơ quan chức năng liên tục phát hiện ra các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về thuế, nhiều trường hợp đã bị xử lý hình sự cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo trật tự quản lý kinh tế, đảm bảo nguồn thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước và giáo dục ý thức tuân theo pháp luật của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong thời đại mới.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#trốn thuế #giám đốc doanh nghiệp #vàng bạc #pháp luật hình sự #khởi tố #hình phạt

Bài liên quan

Xã hội

Chiêu gom tiền tỷ của các đại gia xộ khám

Với thủ đoạn mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, thậm chí cấu kết với cán bộ thuế, công an, các đại gia làm giàu trái phép này đã phải nhận kết cục bi đát.

Theo cáo buộc, thời điểm cuối năm 2020, ông Nguyễn Huy Minh (Giám đốc Công ty Ánh Dương) mua điện thoại, máy tính bảng các loại từ các đầu mối bán lẻ, không có hóa đơn chứng từ để xuất khẩu. Do đó, ông Minh đã liên hệ tìm mua hóa đơn chứng từ để hợp thức hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Thông qua quan hệ với ông Nguyễn Bá Đông (cựu cán bộ Cục Thuế Nga Sơn, Thanh Hóa) và Vũ Văn Khánh (cựu cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa), ông Minh nhờ hai người này tìm đầu mối cung cấp hóa đơn cho Công ty Ánh Dương.

Xem chi tiết

Xã hội

Chủ Shop Huyền Lộc ở Hưng Yên bị khởi tố tội trốn thuế

Dù hoạt động kinh doanh phát sinh doanh thu lớn lên đến hơn 24 tỷ đồng, nhưng Lộc không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 26/9 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc (SN 1989, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) - chủ hộ kinh doanh Huyền Lộc về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

7664.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới