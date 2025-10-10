Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc trốn thuế 1200 tỷ có thể đối diện hình phạt nào?

Theo luật sư, đây là một trong các vụ án trốn thuế với số tiền rất lớn nên cá nhân doanh nghiệp bị khởi tố sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 giám đốc công ty vàng bạc. Theo đó, người này là Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thế Bảo (áo trắng).

Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng. Doanh nghiệp này sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là một trong các vụ án trốn thuế với số tiền rất lớn nên cá nhân doanh nghiệp bị khởi tố sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, mức cao nhất có thể tới đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm với cá nhân vi phạm.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Với pháp nhân thương mại phạm tội mà bị xử lý hình sự thì hình phạt có thể là thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Trốn thuế được hiểu là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện các phương thức trái pháp luật nhằm giảm số tiền thuế phải nộp theo quy định hoặc trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Pháp luật quy định tội trốn thuế có thể xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại. Với cá nhân thì có mức phạt là phạt tiền hoặc phạt tù, nếu áp dụng phạt tù thì mức cao nhất tới 7 năm tù. Người phạm tội còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Quá trình giải quyết vụ án cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội và các tình tiết khác có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, ngoài cá nhân bị xử lý hình sự về tội trốn thuế, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định tại điều 200 Bộ luật Hình sự . Pháp nhân sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền đến 10.000.000 đồng, ngoài ra còn có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Tội trốn thuế là vi phạm về quản lý thuế, thể hiện sự thiếu minh bạch trong cái khai nộp thuế, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Thời gian qua cơ quan chức năng liên tục phát hiện ra các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về thuế, nhiều trường hợp đã bị xử lý hình sự cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo trật tự quản lý kinh tế, đảm bảo nguồn thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước và giáo dục ý thức tuân theo pháp luật của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong thời đại mới.

