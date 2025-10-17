Khởi tố 3 người phụ nữ về hành vi trốn thuế nhiều tỷ đồng

Nhóm đối tượng kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi "khống" 15 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương, có địa chỉ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do bà Trịnh Thị Nghĩa, sinh năm 1976 ở xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình làm Giám đốc có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.

3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế đã có tài liệu, chứng cứ xác định, bà Trịnh Thị Nghĩa với vai trò là Giám đốc Công ty đã cùng Đinh Thị Tâm, sinh năm 1985, ở phường Hoa Lư và Bùi Thị Hương, sinh năm 1993 ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là Kế toán Công ty bàn bạc, thống nhất lập “khống” hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công và hóa đơn chứng từ mua hàng để kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi “khống” 15 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng. Phòng An ninh kinh tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Nghĩa, Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương cùng về tội “Trốn thuế”. Các bị can Nghĩa, Tâm và Hương đã nộp số tiền khắc phục hậu quả, số tiền 1,8 tỷ đồng. Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm rõ các sai phạm trong lĩnh vực Thuế của Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị liên quan đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và ngăn ngừa hành vi gian lận, trốn thuế trên địa bàn tỉnh.

