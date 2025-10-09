Hà Nội

Xã hội

Khởi tố Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo ở Hưng Yên

Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Hải Ninh

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

8766.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo

Điều tra xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên Công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng, sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Ngày 07/10, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề “International Mobility on Economic Development in an Era of Uncertainty and Digital Transformation”. Đây là một trong bốn sự kiện khoa học và diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15/10/1960 - 15/10/2025). Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo.