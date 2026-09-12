Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày, từ 21/11 đến hết 24/11.

Theo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11, đồng thời, hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, dịp nghỉ lễ này gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11 (bao gồm 1 ngày Văn hóa Việt Nam, 1 ngày hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phương án nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về lý do đề xuất, Bộ Nội vụ nêu, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa Việt Nam. Do đó việc bố trí kỳ nghỉ liên tục có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo hiệu ứng lan tỏa xã hội, nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và các sự kiện hưởng ứng tại địa phương.

Ngày 24/11 rơi vào thứ Ba, do đó việc hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang thứ Bảy, ngày 28/11 để hình thành kỳ nghỉ liên tục là phù hợp với điều kiện thực tế.

Phương án này góp phần thực hiện đúng theo chủ trương, tinh thần tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đề ra yêu cầu nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, bảo đảm đầy đủ quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, tiếp cận bình đẳng về văn hóa.

Đồng thời, việc này tạo thuận lợi cho công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ, tiêu dùng văn hóa có quy mô và hiệu quả hơn.

Theo Bộ Nội vụ, dịp nghỉ lễ này góp phần phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tổ chức ngày lễ mới có ý nghĩa chính trị - văn hóa quan trọng, nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa của người dân và yêu cầu duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.