Hà Nội tạm dừng suất ăn bán trú tại nhiều trường do chất lượng kém

Phụ huynh phản ánh suất ăn thiếu dinh dưỡng, giao muộn, nhiều trường ở Hà Nội tạm dừng bán trú để xử lý vấn đề chất lượng và nhà cung cấp.

Những ngày đầu năm học, phụ huynh tại một số trường ở Hà Nội liên tiếp phản ánh bất cập về bữa ăn bán trú, từ suất ăn giao muộn đến chất lượng, định lượng chưa tương xứng với số tiền đóng.

Theo báo Tiền Phong, sau một tuần tổ chức ăn bán trú, Trường Tiểu học Mê Linh, xã Mê Linh, Hà Nội, tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ hôm nay (15/9) đến hết ngày 18/9 để UBND xã thực hiện lại quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh khay cơm được cho là của học sinh Trường tiểu học Mê Linh có giá 40.000 đồng nhưng chỉ có cơm, rau, ít trứng và 4 miếng đậu phụ. Một hình ảnh khác suất ăn có thêm món canh nổi mỡ lều bều.

Hình ảnh suất ăn thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người. Trong đó, có người cho rằng, suất ăn trên chỉ đáng giá 10.000 - 15.000 đồng, không đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Trong khi năm học này, học sinh tiểu học Hà Nội được UBND Thành phố hỗ trợ mỗi em 28.000 đồng. Ngoài ra, gia đình đóng góp thêm để trẻ có bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng.

Suất cơm thanh đạm chỉ có rau, trứng và 4 miếng đậu phụ của Trường tiểu học Mê Linh, Hà Nội. Ảnh tienphong.vn

Theo hiệu trưởng nhà trường, việc dừng đơn vị cung cấp hiện nay không xuất phát từ việc phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn. Trước khi lựa chọn, xã đã tổ chức thẩm định và kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu của đơn vị này.

Ngày 14/9, Trường tiểu học Mê Linh (xã Mê Linh) đã có thông báo gửi phụ huynh, năm học 2026 - 2027, Công ty Ngôi Sao Xanh được UBND xã Mê Linh lựa chọn, chỉ định cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trường.

Trước đó, ngày 7/9 tại Trường Tiểu học Trung Giã, sau phản ánh của phụ huynh, nhà trường kiểm tra và ghi nhận suất ăn được giao muộn. Cụ thể, ở điểm trường An Lạc, học sinh phải chờ đến khoảng 12h mới được ăn, ảnh hưởng cả thời gian nghỉ trưa, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2.

Nhà trường cũng ghi nhận bất cập trong việc đóng khay, dụng cụ chia thức ăn và chất lượng bữa ăn. Sau khi lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương, đơn vị cung cấp bị dừng và trường tạm ngừng bán trú để tìm nhà cung cấp thay thế.

Tại Trường THCS Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội), suất ăn cũng được giao muộn trong hai ngày 7 và 8/9. Trong lúc chờ cơm, nhà trường phải mua bánh mì, sữa cho học sinh. Đơn vị cung cấp sau đó nhận trách nhiệm và rút khỏi việc cung cấp suất ăn. Tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm, phụ huynh phản ánh học sinh phải chờ đến khoảng 12h30 mới có cơm. Nhà trường sau đó thống nhất thay đổi đơn vị cung cấp...

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (Tây Mỗ, Hà Nội), đơn vị cung cấp suất ăn liên tục giao cơm muộn (dù đã cam kết khắc phục), dẫn đến việc nhà trường ngưng hợp tác từ ngày 10/9 sau khi họp với phụ huynh.

Đơn vị thay thế cung cấp suất ăn chế biến sẵn trong hai ngày 10-11/9, trước khi chuyển sang nấu trực tiếp tại bếp trường từ ngày 14/9 dưới sự giám sát hằng ngày của phụ huynh.

Tại Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội), học sinh hai ngày liên tiếp phải ăn trưa muộn do suất ăn được giao đến trường không đúng giờ.

Theo đại diện nhà trường, sau khi xảy ra tình trạng trên, chiều 7/9, nhà trường, địa phương và đơn vị cung cấp suất ăn đã họp để tìm giải pháp. Nhà cung cấp cam kết ngày 8/9 sẽ giao suất ăn đúng giờ. Ban phụ huynh đồng ý với phương án này. Tuy nhiên, ngày 8/9, tình trạng giao cơm muộn vẫn tiếp diễn, đến khoảng 12h30 học sinh mới có cơm ăn. Sau đó, phụ huynh và nhà trường thống nhất đổi đơn vị cung cấp để đảm bảo học sinh được ăn đúng giờ, có đủ thời gian nghỉ trưa.

Suất ăn bán trú tại nhiều trường tiểu học bị giao muộn liên tiếp xảy ra khiến phụ huynh lo lắng. Sau phản ánh, một số trường đã đổi nhà cung cấp, tổ chức nấu ăn trực tiếp để đảm bảo học sinh được ăn đúng giờ.