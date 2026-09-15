Thời tiết ngày 15/9: Hà Nội và nhiều nơi có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và Trung Bộ có mưa rất to.

Từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 15/6, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và tối 15/6, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/9:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to và dông; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam (Nam Quảng Trị và Tp. Huế) có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.