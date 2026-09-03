Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an làm việc với người đàn ông dùng cây đánh chó Alaska ở Đà Lạt

Người đàn ông dùng cây đánh chó Alaska tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, đã được công an mời làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Thiên Anh

Ngày 3/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với ông T.V.L. (38 tuổi, trú tại TP HCM) để làm rõ hành vi dùng cây đánh một con chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Trước đó, ngày 2/9, hình ảnh và video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cây đánh chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với cách đối xử với vật nuôi.

0anhbiaaa.jpg
Hai chú chó Alaska bị người đàn ông tác động vật lý tại Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tiến hành xác minh người liên quan, đồng thời thu thập hình ảnh, tài liệu phục vụ việc xử lý.

Đến sáng 3/9, ông T.V.L. được mời đến trụ sở công an để làm việc. Tại đây, ông L. khai nhận con chó Alaska xuất hiện trong video là vật nuôi của mình.

Theo lời khai của ông L., do bực tức vì con chó không thực hiện theo hiệu lệnh nên ông đã dùng cây đánh con vật. Sau khi được làm việc, ông L. nhận thức hành vi của mình là không đúng, gây phản ứng trong dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh, thân thiện của địa phương.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt hiện tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cũng khiến hoạt động đưa chó cảnh ra Quảng trường Lâm Viên để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách tiếp tục được dư luận quan tâm. Đây từng là hoạt động gây tranh luận tại điểm du lịch này.

1a.jpg
Cán bộ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với ông T.V.L. để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin báo chí, trước đó vào tháng 8/2024, hình ảnh chó Alaska bị đánh đập tại khu vực Quảng trường Lâm Viên và nơi nuôi nhốt từng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc và cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Việc vụ việc tương tự tiếp tục xuất hiện cho thấy bên cạnh câu chuyện ứng xử với vật nuôi, hoạt động sử dụng chó cảnh tại các không gian công cộng để phục vụ du khách cũng cần được quan tâm, nhất là về điều kiện chăm sóc, quản lý và bảo đảm không xảy ra hành vi đối xử không phù hợp với động vật.

Hiện chưa có thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy ông L. có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với chó tại Quảng trường Lâm Viên. Do đó, các nội dung liên quan đến mục đích đưa con chó ra quảng trường cần tiếp tục được xác minh trước khi có kết luận.

Mời quý độc giả xem video: Công an làm rõ vụ người đàn ông ép xe, dùng dép, nón bảo hiểm đánh du khách ở Vũng Tàu - Nguồn: Báo Lao Động
#công an #Chó Alaska #Đà Lạt #Quảng trường Lâm Viên #bảo vệ động vật #xử lý hành vi

Bài liên quan

Xã hội

Nam diễn viên trộm tài sản của Hoa hậu Mexico tại Lâm Đồng bị xử lý ra sao?

Nam diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị tình nghi trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.

Rạng sáng ngày 6/12, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan Công an trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt sau đó đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP HCM) là diễn viên tham gia sự kiện. Tại cơ quan Công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho Hoa hậu Mexico.

Xem chi tiết

Bố đẻ, chú ruột đánh bé gái ở Hải Dương có bị xử lý?

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, tổ chức giám định thương tích của cháu M.A để xử lý nghiêm đối tượng liên quan.

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh 17 tuổi bị bố và chú ruột đánh xảy ra tại Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, tổ chức giám định thương tích của cháu M.A để xử lý nghiêm đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Trước đó, khoảng 18h45 ngày 9/12, tại nhà ông D.V.T (SN 1959, KDC Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), cháu M.A (SN 2007, là cháu ngoại ông T) bị bố đẻ là anh Mạc Văn Huy và chú ruột là Mạc Văn Hưng dùng tay tát nhiều cái vào mặt. Qua khám chữa tại cơ sở y tế xác định, cháu M.A chỉ bị bầm tím vùng mặt, mi mắt bên trái.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới