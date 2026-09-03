Công an làm việc với người đàn ông dùng cây đánh chó Alaska ở Đà Lạt

Người đàn ông dùng cây đánh chó Alaska tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, đã được công an mời làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Ngày 3/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với ông T.V.L. (38 tuổi, trú tại TP HCM) để làm rõ hành vi dùng cây đánh một con chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Trước đó, ngày 2/9, hình ảnh và video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cây đánh chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với cách đối xử với vật nuôi.

Hai chú chó Alaska bị người đàn ông tác động vật lý tại Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tiến hành xác minh người liên quan, đồng thời thu thập hình ảnh, tài liệu phục vụ việc xử lý.

Đến sáng 3/9, ông T.V.L. được mời đến trụ sở công an để làm việc. Tại đây, ông L. khai nhận con chó Alaska xuất hiện trong video là vật nuôi của mình.

Theo lời khai của ông L., do bực tức vì con chó không thực hiện theo hiệu lệnh nên ông đã dùng cây đánh con vật. Sau khi được làm việc, ông L. nhận thức hành vi của mình là không đúng, gây phản ứng trong dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh, thân thiện của địa phương.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt hiện tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cũng khiến hoạt động đưa chó cảnh ra Quảng trường Lâm Viên để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách tiếp tục được dư luận quan tâm. Đây từng là hoạt động gây tranh luận tại điểm du lịch này.

Cán bộ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với ông T.V.L. để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin báo chí, trước đó vào tháng 8/2024, hình ảnh chó Alaska bị đánh đập tại khu vực Quảng trường Lâm Viên và nơi nuôi nhốt từng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc và cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Việc vụ việc tương tự tiếp tục xuất hiện cho thấy bên cạnh câu chuyện ứng xử với vật nuôi, hoạt động sử dụng chó cảnh tại các không gian công cộng để phục vụ du khách cũng cần được quan tâm, nhất là về điều kiện chăm sóc, quản lý và bảo đảm không xảy ra hành vi đối xử không phù hợp với động vật.

Hiện chưa có thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy ông L. có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với chó tại Quảng trường Lâm Viên. Do đó, các nội dung liên quan đến mục đích đưa con chó ra quảng trường cần tiếp tục được xác minh trước khi có kết luận.