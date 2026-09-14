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Hà Nội ghi nhận 359 ca sốt xuất huyết, còn nhiều ổ dịch mới

Xã hội

Hà Nội ghi nhận 359 ca sốt xuất huyết, còn nhiều ổ dịch mới

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 359 ca sốt xuất huyết, giảm so với năm trước, cùng nhiều ổ dịch mới được phát hiện và kiểm soát chặt chẽ.

Bình Nguyên
Bình Nguyên
#sốt xuất huyết #Hà Nội #ổ dịch #dịch bệnh #phòng chống

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