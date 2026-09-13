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Xã hội

Nhiều nơi ở Quảng Trị bị chia cắt, ngập lụt do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông, suối ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị dâng cao, nhiều khu dân cư bị ngập lụt, chia cắt…

Hạo Nhiên

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 13/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, tuyên truyền, vận động và di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống đến nơi an toàn.

Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng A Vao triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ di dời 143 hộ dân, với 460 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi tránh trú an toàn.

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Nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập lụt, chia cắt…

Tại xã Lao Bảo, nước sông Sê Pôn dâng cao làm một số khu dân cư bị ngập. Lực lượng chức năng đã di dời 145 hộ với 470 nhân khẩu; trong đó 75 hộ với 258 người bị ngập lụt.

Ngoài ra, mưa lớn trong nhiều giờ khiến nước tại một số cầu tràn, đường nội thôn và tuyến đường đến trung tâm xã dâng từ khoảng 1-2m. Các điểm ngập được ghi nhận tại La Lay, Đakrông, A Dơi, Lìa, Lao Bảo, Hướng Phùng, Kim Ngân, Trường Sơn, Thượng Trạch và Kim Phú. Nước chưa rút, giao thông tại nhiều khu vực chưa thể đi lại.

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Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Cùng với ngập lụt, nhiều điểm sạt lở xảy ra. Tại Km10 Quốc lộ 15D, tuyến đường đi Cửa khẩu La Lay, khoảng 40m3 đất đá sạt xuống đường, khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Trục đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300m bị sạt khoảng 4m3 đất đá, giao thông không đi lại được.

Tại Km23 đường tuần tra biên giới Sa Trầm - Pa Ling, đất đá sạt phủ kín mặt đường với khối lượng khoảng 60m3, giao thông bị tắc. Tuyến đường nối xã Trường Sơn và xã Trường Xuân cũ cũng xảy ra sạt lở, vị trí cách cầu Trường Sơn khoảng 4km, khối lượng khoảng 30m3 đất đá.

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Mưa lũ gây sạt lở ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, lúc 11h ngày 13/9, mực nước nhiều sông trên địa bàn đang lên.

Sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 4,53m, trên báo động 2 là 0,03m; sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu đạt 22,18m, trên báo động 1 là 1,18m. Sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng đạt 6,82m, trên báo động 1 là 1,82m; sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang đạt 9,48m, trên báo động 1 là 1,48m; sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh đạt 3,22m, trên báo động 1 là 0,72m.

Tính đến chiều 13/9, mưa lũ đã làm 5 hộ dân tại xã Sen Ngư bị thiệt hại mái nhà; tại xã Tân Lập, một ao nuôi cá diện tích khoảng 800m2 bị vỡ, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Toàn tỉnh Quảng Trị có 16,5ha lúa bị ngập, trong đó phường Đông Hà 2,5ha, xã Hiếu Giang 10ha và xã Hướng Hiệp có 4ha lúa bị đổ ngã.

Xem thêm video mưa lũ ở TP Huế năm 2025.
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