Triệu tập người đàn ông dùng dép đánh liên tiếp vào mặt thanh niên ở Vũng Tàu

Đang lưu thông trên đường Hải Đăng (phường Vũng Tàu, TP HCM) thanh niên bị người đàn ông ép xe, dùng dép đánh liên tiếp vào mặt.

Ngày 3/9, Công an phường Vũng Tàu, TP HCM đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Bùi Văn Đại (49 tuổi, thường trú phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng) theo quy định pháp luật. Đại là người dùng dép tấn công thanh niên trên đường Hải Đăng.

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên không gian mạng, Công an phường Vũng Tàu phát hiện video quay lại cảnh một người đàn ông có hành vi hành hung người khác trên đường Hải Đăng nên nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Đối tượng Bùi Văn Đại bị công an triệu tập lên làm việc

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/9, anh Đ.H.Đ (23 tuổi, thường trú tỉnh Lâm Đồng) cùng P.T.H.D, Đ.T.N.T và N.V.T (18 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Lắk) đi trên hai xe máy, từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long.

Khi đang lưu thông trên đường Hải Đăng, nhóm của anh Đ. bất ngờ bị một người đàn ông ép xe, yêu cầu dừng lại. Sau đó, người này chỉ tay, dùng tay đánh nhiều lần vào người anh Đ.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục dùng dép và nón bảo hiểm đánh nạn nhân. Khi một số người có mặt tại khu vực can ngăn, người này vẫn chửi bới rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an phường Vũng Tàu đã khẩn trương truy xét, xác định được người liên quan là Bùi Văn Đại và triệu tập Đại đến trụ sở công an để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xác minh. Hiện Công an phường Vũng Tàu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong quá trình tham gia giao thông phải được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, đúng quy định pháp luật.

Lực lượng công an sẽ kiên quyết phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi côn đồ, hung hãn, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe người khác. Khi phát hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất; không tụ tập, kích động, cổ vũ, quay clip với mục đích câu tương tác hoặc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng làm phức tạp thêm tình hình.