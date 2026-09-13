Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, miền Trung mưa rất to có nơi trên 500mm

Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo PV/VOV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Đồng Hới (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

ap-thap-2.jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 13/9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm là khu vực từ 16,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư; khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

ap-thap-3.jpg
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Trên đất liền, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Từ chiều tối 13-15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trong đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 14-15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các khu vực trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

#áp thấp nhiệt đới #mưa lớn #gió mạnh #sạt lở đất #thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15, hai kịch bản khó lường

Theo Chuyên gia, nhận định ban đầu về hai kịch bản đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, miền Trung nguy cơ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

capture.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.
Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5

Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 năm 2026, tên quốc tế là Saudel.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 1/9, tâm bão số 5 ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tương đương 62–74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15–20 km/giờ.

Xem chi tiết

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên bão cấp 8

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cấp 8, giật cấp 10, các bộ ngành và địa phương tăng cường cảnh báo, kiểm soát phương tiện ra khơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 31/8, tâm hệ thống ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 7, giật cấp 9. Hệ thống di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 13h ngày 1/9, hệ thống chuyển hướng Đông, di chuyển với tốc độ 15-20km/giờ trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Đến 13h ngày 2/9, bão được dự báo di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20km/giờ, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có thể duy trì cấp 8, giật cấp 10. Trong 48-72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới