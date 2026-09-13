Tìm thấy thi thể Thiếu tá quân đội dũng cảm lao mình xuống sông cứu người

Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.

Chiều tối 13/9, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên – người dũng cảm lao xuống sông cứu người tại khu vực cầu Bo sáng 12/9. Theo đó, vị trí tìm thấy thi thể cách cầu Bo khoảng 300m, trên sông Trà Lý.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm anh Đào Văn Lộc (SN 1996, trú tại thôn 11, xã Đồng Hưng, tỉnh Hưng Yên), người nhảy cầu xuống sông Trà Lý.

Trước đó, sáng 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ đi di chuyển biển, bảng phục vụ xây dựng chính quy của đơn vị.

Đến khoảng 9h hơn sáng cùng ngày, trên đường trở về khi đến giữa cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, thiếu tá Trần Văn Tùng cùng công dân Đoàn Văn Tiến phát hiện anh Đào Văn Lộc (SN 1996, trú tại thôn 11, xã Đồng Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với mẹ đẻ là bà Đào Thị Nhâm. Qua trao đổi, bà Nhâm cho biết anh Lộc có biểu hiện và ý định tìm đến cái chết.

Trước tình huống trên, Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đoàn Văn Tiến nhanh chóng dừng xe, tiếp cận, thuyết phục, động viên anh Lộc bình tĩnh, từ bỏ ý định tự tử. Sau một thời gian được vận động, anh Lộc đồng ý trở về nhà và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về.

Tuy nhiên, trong lúc Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, anh Lộc bất ngờ nhảy xuống sông. Không do dự, Thiếu tá Trần Văn Tùng lập tức cởi quân phục, để lại tư trang trên xe rồi lao xuống sông, bơi nhanh về phía anh Lộc để cứu người. Khi tiếp cận được anh Lộc, do dòng nước chảy xiết, cả hai người bị cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung đoàn Bộ binh 568 đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng và Đội cứu hộ, cứu nạn 116 Thái Bình tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Trà Lý.

Sáng 13/9, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục có mặt tại khu vực chân cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên cùng các lực lượng khẩn trương triển khai đồng bộ phương án tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên bị nước cuốn trôi.

Hơn 190 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của các địa phương Hưng Yên, Quảng Ninh và Nghệ An tham gia. Cùng với 11 phương tiện tàu, xuồng và thuyền câu của ngư dân được huy động, tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Trà Lý và khu vực nghi có người mất tích.

Sau khi tìm thấy, thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng được đưa về bàn giao cho gia đình. Hành động không quản hiểm nguy, lập tức lao xuống dòng nước cứu người của Thiếu tá Trần Văn Tùng thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, trước tình huống cấp bách, Thiếu tá Trần Văn Tùng đã đặt sự an toàn, tính mạng của người dân lên trên bản thân mình.

>>> Mời độc giả xem thêm video bão số 4 gây sóng ở Bạch Long Vĩ: