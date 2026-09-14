Hôm nay tuyên án vụ cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình

Trong hai ngày 10-11/9, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.

Phiên tòa được mở do cả hai bị cáo kháng cáo. Bà Nguyễn Thị Bình kháng cáo kêu oan, trong khi bà Phạm Thị Minh Nguyệt đề nghị được tuyên không phạm tội với lý do căn cứ được sử dụng để buộc tội đã bị bãi bỏ.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình bị tuyên phạt 36 tháng tù; bà Phạm Thị Minh Nguyệt bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa sơ thẩm nhận định bà Nguyễn Thị Bình đã làm trái quy định. Theo bản án, vụ lợi vật chất trong vụ án không lớn, nhưng bị cáo có vụ lợi phi vật chất, được xác định là việc tăng uy tín khi tăng thu nhập cho giáo viên.

Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát và các luật sư bào chữa đưa ra những quan điểm khác nhau.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Trong khi đó, các luật sư bào chữa đề nghị hủy án sơ thẩm và tuyên các bị cáo không phạm tội.

Bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: TV.

Theo luật sư Trần Hồng Phúc, tại phiên phúc thẩm xuất hiện hai tình tiết mới có tác động đến các kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm.

Thứ nhất, Kết luận kiểm tra số 1 ngày 4/5/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp xác định Quyết định 22 và Hướng dẫn 5898 của Sở GDĐT Hà Nội có nội dung trái pháp luật, không còn phù hợp.

Sau đó, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2339 ngày 5/5/2026, bãi bỏ Quyết định 22 kể từ ngày ký.

Thứ hai, theo luật sư Phúc, tại phiên phúc thẩm, kháng cáo và quan điểm bào chữa đối với bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt đã thay đổi theo hướng đề nghị áp dụng quy định pháp luật để tuyên bị cáo không phạm tội.

Tranh luận về thiệt hại, luật sư Phúc cho rằng số tiền hơn 1,09 tỷ đồng được cấp sơ thẩm xác định là thiệt hại được tính dựa trên việc lấy mức thu 15.000 đồng/tiết của trường so sánh với mức tối đa theo Quyết định 22 để xác định phần chênh lệch.

Tuy nhiên, theo luật sư, Quyết định 22 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là trái pháp luật. Do đó, nếu quy định được sử dụng làm căn cứ xác định phần thu vượt không còn giá trị làm chuẩn mực thì cần xem xét lại căn cứ xác định thiệt hại.

“Không có số tiền thiệt hại thì không cấu thành được định khung hình phạt, không cấu thành được tội phạm”, luật sư Phúc nêu quan điểm.

Theo luật sư, Điều 356 Bộ luật Hình sự quy định phải xác định hậu quả đối với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vì vậy, kể cả trong trường hợp hoạt động dạy thêm có những vi phạm về thủ tục như không có đơn xin học thêm, không chia nhóm, chia lớp theo quy định thì cũng cần phân biệt giữa hành vi vi phạm hành chính và hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Từ những phân tích trên, luật sư Phúc cho rằng không có hậu quả để hình sự hóa vụ án.