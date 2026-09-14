Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hôm nay tuyên án vụ cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình

Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.

Thiên Tuấn
Hôm nay tuyên án vụ cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình

Trong hai ngày 10-11/9, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.

Phiên tòa được mở do cả hai bị cáo kháng cáo. Bà Nguyễn Thị Bình kháng cáo kêu oan, trong khi bà Phạm Thị Minh Nguyệt đề nghị được tuyên không phạm tội với lý do căn cứ được sử dụng để buộc tội đã bị bãi bỏ.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình bị tuyên phạt 36 tháng tù; bà Phạm Thị Minh Nguyệt bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa sơ thẩm nhận định bà Nguyễn Thị Bình đã làm trái quy định. Theo bản án, vụ lợi vật chất trong vụ án không lớn, nhưng bị cáo có vụ lợi phi vật chất, được xác định là việc tăng uy tín khi tăng thu nhập cho giáo viên.

Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát và các luật sư bào chữa đưa ra những quan điểm khác nhau.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Trong khi đó, các luật sư bào chữa đề nghị hủy án sơ thẩm và tuyên các bị cáo không phạm tội.

anh-chup-man-hinh-2026-09-14-luc-084116.png
Bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: TV.

Theo luật sư Trần Hồng Phúc, tại phiên phúc thẩm xuất hiện hai tình tiết mới có tác động đến các kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm.

Thứ nhất, Kết luận kiểm tra số 1 ngày 4/5/2026 của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp xác định Quyết định 22 và Hướng dẫn 5898 của Sở GDĐT Hà Nội có nội dung trái pháp luật, không còn phù hợp.

Sau đó, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2339 ngày 5/5/2026, bãi bỏ Quyết định 22 kể từ ngày ký.

Thứ hai, theo luật sư Phúc, tại phiên phúc thẩm, kháng cáo và quan điểm bào chữa đối với bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt đã thay đổi theo hướng đề nghị áp dụng quy định pháp luật để tuyên bị cáo không phạm tội.

Tranh luận về thiệt hại, luật sư Phúc cho rằng số tiền hơn 1,09 tỷ đồng được cấp sơ thẩm xác định là thiệt hại được tính dựa trên việc lấy mức thu 15.000 đồng/tiết của trường so sánh với mức tối đa theo Quyết định 22 để xác định phần chênh lệch.

Tuy nhiên, theo luật sư, Quyết định 22 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là trái pháp luật. Do đó, nếu quy định được sử dụng làm căn cứ xác định phần thu vượt không còn giá trị làm chuẩn mực thì cần xem xét lại căn cứ xác định thiệt hại.

“Không có số tiền thiệt hại thì không cấu thành được định khung hình phạt, không cấu thành được tội phạm”, luật sư Phúc nêu quan điểm.

Theo luật sư, Điều 356 Bộ luật Hình sự quy định phải xác định hậu quả đối với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vì vậy, kể cả trong trường hợp hoạt động dạy thêm có những vi phạm về thủ tục như không có đơn xin học thêm, không chia nhóm, chia lớp theo quy định thì cũng cần phân biệt giữa hành vi vi phạm hành chính và hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Từ những phân tích trên, luật sư Phúc cho rằng không có hậu quả để hình sự hóa vụ án.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phổ cổ Hà Nội.
#nguyễn thị bình #cựu hiệu trưởng #THCS Ba Đình #học thêm #tiền học thêm #xét xử

Bài liên quan

Xã hội

Lạm thu tiền dạy thêm, cựu Hiệu trưởng bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù

Phiên tòa xét xử cựu hiệu trưởng và kế toán trường Ba Đình về tội lợi dụng chức vụ, đề nghị mức án 4 - 5 năm tù, phản ánh vấn đề nhức nhối trong giáo dục.

Chiều 25/3, Tòa án nhân dân Khu vực 1, Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường trung học cơ sở Ba Đình, Thành phố Hà Nội kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án 4-5 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (TP. Hà Nội).

Cựu hiệu trưởng bị cáo buộc lạm thu tiền dạy thêm hơn 1 tỉ từ 13 năm trước

Xem chi tiết

Xã hội

Phiên tòa xét xử vụ thu tiền dạy thêm trái phép tại trường THCS Ba Đình

Cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình và kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt đối mặt cáo buộc lợi dụng chức vụ để thu tiền học thêm vượt quy định.

Sáng 24/3, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 - Hà Nội bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú phường Tây Hồ, Hà Nội), cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt (SN 1976, trú phường Ngọc Hà, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng nhà trường. Cả 2 cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng: Lạm thu, hiệu trưởng vướng vòng lao lý

Lạm thu đang là vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục, gây bức xúc trong xã hội. Liên quan đến lạm thu, nhiều hiệu trưởng tại Hải Phòng đã bị kỷ luật, vướng vào vòng lao lý.

Vừa qua, TAND quận Lê Chân đã tuyên án vụ "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền. HĐXX đã tuyên bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971) – nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) 42 tháng tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bà Nguyễn Thị Huế (SN 1979) - Thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền bị tuyên 18 tháng tù giam cùng tội danh trên.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới