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Xã hội

Sạt lở lớn ở khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.

Hạo Nhiên

Ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Dân Hóa (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún do mưa lớn trong những ngày qua.

Đặc biệt, tại vị trí bờ kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xuất hiện sạt lở lớn. Cụ thể, mưa lớn khiến khu vực Bãi Kiểm hóa của một công ty trên địa bàn xuất hiện khoảng 100m bờ kè dọc sông, suối bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

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Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: UBND xã Dân Hoá

Được biết, vị trí sạt lở cách Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng Tây Nam, trên hướng từ Cha Lo sang Lào; đồng thời cách mốc quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600m.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về hàng hoá và tài sản. Đồng thời, cắt cử lực lượng theo dõi các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn.

Xem thêm video vụ sạt lở ở miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2025.
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Hồ Bộc Nguyên vận hành xả tràn ứng phó với mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Trần).
Hồ Bộc Nguyên vận hành xả tràn ứng phó với mưa lũ. (Ảnh: Tuấn Trần).
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