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Xã hội

Kéo thành công tàu hàng trọng tải lớn khỏi vị trí mắc cạn ở Huế

Tàu hàng có trọng tải toàn phần trên 24.000 tấn vừa được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn tại vịnh Chân Mây (TP Huế).

Hoàng Lý

Trưa 13/9, lãnh đạo Công ty Cổ phần cảng Chân Mây cho biết, tàu hàng STARCITY vừa được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn an toàn.

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Tàu hàng được kéo khỏi vị trí mắc cạn.

Cụ thể, hai tàu lai công suất lớn được bố trí buộc dây vào tàu STARCITY để kéo tàu. Sau khi có lực kéo, tàu hàng dần dịch chuyển và rời vị trí mắc cạn.

Tàu STARCITY được đưa về vị trí neo đậu an toàn. Sau đó, các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra thân tàu, máy móc cùng các điều kiện an toàn hàng hải.

Trước đó, khoảng 8h55 ngày 12/9, tàu STARCITY (quốc tịch Việt Nam) trọng tải toàn phần 24.157 DWT (hơn 24.000 tấn) của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA bị mắc cạn tại khu vực biển Bình An - vịnh Chân Mây.

Thời điểm mắc cạn, trên tàu tàu có 17 thuyền viên cùng hơn 247 tấn dầu DO và FO. Vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Trong ngày 12/9, chủ tàu thuê 2 tàu lai gồm tàu Quảng Đà, công suất 3.263 HP và tàu Chân Mây 02, công suất 1.800 HP, để thực hiện phương án cứu hộ. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp khiến 2 tàu không thể tiếp cận STARCITY để bắt dây kéo.

Mời độc giả xem video tiến hành kéo tàu hàng rời khỏi vị trí mắc cạn sáng 13/9.
#Huế #tàu hàng #tàu mắc cạn

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