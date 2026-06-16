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Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng gây thất thoát vụ Cổ phần hoá Công ty Cà phê Gia Lai

Chiều 16/6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến việc cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Hà Ngọc Chính

Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Đức Thịnh (nguyên Phó Giám đốc), Võ Xuân Nghị (Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật), cả hai từng giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

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Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Riêng bị can Mai Thị Dung (nguyên Kế toán trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra xác định, Võ Ngọc Hiếu- cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra việc thất thoát này nên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hiếu.

Theo cơ quan điều tra, ban chỉ đạo cổ phần hóa đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi của các bị can trên đã gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền 3,249 tỷ đồng.

Mời bạn đọc xem Video: Chống gian lận gây thất thoát, lãng phí. Nguồn VTV
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