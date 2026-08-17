Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được thực hiện tại Khu A và Khu B.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM, trong ngày 16/8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại vị trí thứ nhất thuộc Khu A Công viên Lê Thị Riêng. Phạm vi đào tìm tiếp tục được mở rộng nhằm kiểm tra các khu vực có dấu hiệu liên quan, bảo đảm quá trình thực hiện nhiệm vụ được tiến hành liên tục, thận trọng.

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn để phục vụ việc đào, vận chuyển đất và hỗ trợ mở rộng khu vực tìm kiếm. Việc duy trì đồng bộ phương tiện cơ giới giúp xử lý khối lượng đất lớn, đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 16/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại Khu A. Các vị trí phát hiện cùng thông tin liên quan đến hài cốt, di vật được lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận, tổng hợp trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm.

Trước đó, trong ngày 15/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại cả Khu A và Khu B. Kết quả, 6 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại Khu B, trong đó một bộ có di vật. Việc tiếp tục phát hiện thêm 24 bộ hài cốt tại Khu A một ngày sau đó cho thấy phạm vi tìm kiếm vẫn đang được triển khai trên nhiều vị trí trong công viên.

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 16/8.

Thống kê lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 351 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này có 318 bộ hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí có mộ tập thể.

Cụ thể, Khu A ghi nhận 2 vị trí mộ tập thể, trong khi Khu B có 6 vị trí. Tổng cộng 198 trong số 351 bộ hài cốt được quy tập có di vật đi kèm.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra thận trọng từng vị trí trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, sau gần hai tháng triển khai, khối lượng đất được xử lý tại các khu vực tìm kiếm tương đối lớn. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ vừa sử dụng phương tiện cơ giới để đào, vận chuyển đất, vừa tổ chức kiểm tra tại từng vị trí. Công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm bảo đảm tiến độ nhưng vẫn giữ tính thận trọng cần thiết.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được thực hiện tại Khu A và Khu B. Ngoài ra, đơn vị cũng duy trì lực lượng, máy móc và phương tiện vận chuyển, đồng thời mở rộng phạm vi đào tìm trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế. Các kết quả mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.