Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.

Theo Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được thực hiện tại Khu A và Khu B.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được thực hiện tại Khu A và Khu B.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM, trong ngày 16/8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại vị trí thứ nhất thuộc Khu A Công viên Lê Thị Riêng. Phạm vi đào tìm tiếp tục được mở rộng nhằm kiểm tra các khu vực có dấu hiệu liên quan, bảo đảm quá trình thực hiện nhiệm vụ được tiến hành liên tục, thận trọng.

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn để phục vụ việc đào, vận chuyển đất và hỗ trợ mở rộng khu vực tìm kiếm. Việc duy trì đồng bộ phương tiện cơ giới giúp xử lý khối lượng đất lớn, đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 16/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại Khu A. Các vị trí phát hiện cùng thông tin liên quan đến hài cốt, di vật được lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận, tổng hợp trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm.

Trước đó, trong ngày 15/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại cả Khu A và Khu B. Kết quả, 6 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại Khu B, trong đó một bộ có di vật. Việc tiếp tục phát hiện thêm 24 bộ hài cốt tại Khu A một ngày sau đó cho thấy phạm vi tìm kiếm vẫn đang được triển khai trên nhiều vị trí trong công viên.

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 16/8.
Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 16/8.

Thống kê lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 351 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong số này có 318 bộ hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí có mộ tập thể.

Cụ thể, Khu A ghi nhận 2 vị trí mộ tập thể, trong khi Khu B có 6 vị trí. Tổng cộng 198 trong số 351 bộ hài cốt được quy tập có di vật đi kèm.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra thận trọng từng vị trí trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra thận trọng từng vị trí trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, sau gần hai tháng triển khai, khối lượng đất được xử lý tại các khu vực tìm kiếm tương đối lớn. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ vừa sử dụng phương tiện cơ giới để đào, vận chuyển đất, vừa tổ chức kiểm tra tại từng vị trí. Công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm bảo đảm tiến độ nhưng vẫn giữ tính thận trọng cần thiết.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được thực hiện tại Khu A và Khu B. Ngoài ra, đơn vị cũng duy trì lực lượng, máy móc và phương tiện vận chuyển, đồng thời mở rộng phạm vi đào tìm trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế. Các kết quả mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tp-ho-chi-minh-phat-hien-them-24-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-20260816201548857.htm
#hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng #quy tập hài cốt #tìm kiếm hài cốt #liệt sĩ

Bài liên quan

Xã hội

Đã tìm thấy 256 hài cốt liệt sĩ cùng 151 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Đội quy tập vừa tìm thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng.

Chiều 10/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi, đào hơn 300m³ đất để kiểm tra các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật.

Tối 15/7, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

w-tim-hai-cot-liet-sy-le-thi-rieng-nguyen-hue-52-2546-7448.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng

Với những di vật đi kèm được tìm thấy cùng với các bộ hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.

Thông tin với báo chí tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết, đã tìm thấy tổng cộng 9 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức đào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Lực lượng Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức đào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới