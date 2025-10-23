Hà Nội

Xã hội

Công ty XSKT Gia Lai đã trao thưởng cho người có vé số trúng độc đắc bị rách

Người trúng giải cho biết, đã nhận hơn 1,8 tỉ đồng từ Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai sau khi trừ thuế, đồng thời khẳng định không tốn bất kỳ khoản phí nào.

Hà Ngọc Chính

Sáng 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã chính thức trả thưởng cho ông P.D.L. (ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), người sở hữu tờ vé số trúng độc đắc bị rách, sau khi xác minh đủ điều kiện nhận thưởng.

Số tiền người có tờ vé số trúng độc đắc bị rách vừa được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trả thưởng là hơn 1,8 tỉ đồng.

1.jpg
Ông L. với tờ vé trúng độc đắc. Ảnh H.P

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác nhận đã chi trả cho ông L. chủ nhân tờ vé số mang ký hiệu K39-25, trúng giải đặc biệt xổ số miền Trung kỳ mở thưởng ngày 26/9.

2.jpg
Sau khi giám định, cơ quan chức năng xác định tớ vé là thật. Ảnh H.P

Trước đó, ngày 2/10, ông L. mang tờ vé số trúng độc đắc đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, công ty xác định tờ vé bị rách rời ở phần giữa và mất một mảnh nhỏ, nên chưa đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định.

Đến ngày 20/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có văn bản mời ông L. bổ sung thông tin để xem xét lại trường hợp đặc biệt. Ngày 21/10, ông L. được mời làm việc với lãnh đạo công ty và đưa tờ vé đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định.

