Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai

Ông Võ Ngọc Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự

Hà Ngọc Chính

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Ngọc Hiếu (SN 1965, tại TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai).

Kết quả điều tra của Cơ quan Công an xác định, trên diện tích vườn cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai do ông Hiếu làm Giám đốc có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió, do doanh nghiệp đầu tư, trồng và quản lý, thuộc sở hữu của nhà nước.

kt.jpg
Ông Võ Ngọc Hiếu (giữa), nghe Cơ quan CSĐT đọc lệnh. Ảnh V.N

Khi thực hiện cổ phần hóa, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai không tổ chức kiểm đếm, không đưa giá trị số cây muồng vào tài sản, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước. Sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tiếp tục bán cây muồng nhiều lần. Việc không kiểm đếm và bán cây muồng gây thất thoát 3,249 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thất thoát nói trên, nên ông Võ Ngọc Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

tin sản xuất
#Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai #Công an tỉnh Gia Lai #Võ Ngọc Hiếu #đã khởi tố #bắt tạm giam

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 9 đối tượng lập công ty 'ma' lừa đảo vay vốn ngân hàng ở Hà Nội

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.

Theo điều tra, các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng thô bạo với phụ nữ mang thai tại Quảng Trị

Nhóm đối tượng đã có hành vi thô bạo đối với người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, Quảng Trị.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), Võ Phi Long (SN 1989), cùng trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị và Trần Đình Dương (SN 1989, trú tại phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

766655.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố Tổng Giám đốc MEDISTAR Việt Nam sản xuất thực phẩm chức năng giả

Tổng Giám đốc MEDISTAR Việt Nam Đoàn Trung Đức cùng 5 đối tượng vừa bị khởi tố liên quan đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

1.jpg
Đối tượng Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MEDISTAR Việt Nam
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới