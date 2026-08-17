Cháy ngùn ngụt tại nhà liền kề ở Khu đô thị mới Phùng Khoang, Hà Nội

Khoảng 7h25 ngày 17/8, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà liền kề tại Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại khu nhà liền kề bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà liền kề. Do căn nhà được sử dụng làm nơi chế biến, nấu ăn để cung cấp suất ăn văn phòng nên thời điểm xảy ra sự cố có nhiều vật dụng phục vụ việc nấu nướng bên trong.

Vụ cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét

Ngọn lửa phát sinh tại căn nhà khiến khói nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh. Người dân trong khu vực đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng, đồng thời tìm cách cảnh báo những người ở gần hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai phương tiện, tổ chức tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn để khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng xử lý vụ cháy (Ảnh: Đ. H)

Cùng thời điểm, Học viện PCCC&CNCH đã chi viện một xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với lực lượng của Công an Hà Nội triển khai các phương án chữa cháy.

Tại hiện trường, khói đen và hơi nóng từ đám cháy bao trùm khu vực căn nhà. Sức nóng lớn khiến các cửa kính tại tầng 2 và tầng 3 bị vỡ. Lực lượng chức năng phải tiếp tục phun nước làm mát, ngăn đám cháy lan sang các khu vực khác của căn nhà cũng như những công trình liền kề.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản, nhiều cửa kính vỡ do sức nóng (Ảnh: Đ. H)

Đến khoảng 8hh45, ngọn lửa được dập tắt, các lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường để xử lý vụ cháy, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện di chuyển qua khu vực.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục tổ chức kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ tại các căn nhà liền kề được sử dụng kết hợp để ở và kinh doanh, đặc biệt là những cơ sở có hoạt động nấu nướng. Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị và nguồn nhiệt, chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và bảo đảm lối thoát nạn để hạn chế nguy cơ khi xảy ra sự cố.