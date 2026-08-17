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Xã hội

An ninh thắt chặt phiên tòa 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10

Từ rạng sáng, nhiều cảnh sát đã có mặt tại trước trụ sở TAND TPHCM để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, tham gia kiểm tra người dự tòa. 

Sáng nay (17/8), TAND TP HCM khai mạc phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Phiên tòa được tổ chức trực tuyến, với điểm cầu chính tại trụ sở TAND TP HCM và điểm cầu tại Trại tạm giam T30.

Cảnh sát có mặt từ rạng sáng tại cổng ra vào tòa án.
Cảnh sát có mặt từ rạng sáng tại cổng ra vào tòa án.

Phiên tòa được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Việc bố trí các bị cáo đang bị tạm giam tại T30 tham gia xét xử trực tuyến vừa bảo đảm yêu cầu của phiên tòa, vừa hạn chế việc phải di chuyển một số lượng lớn bị cáo đến trụ sở tòa án.

Ngay trước giờ xét xử, không khí tại trụ sở TAND TP HCM trở nên khẩn trương. Phía bên ngoài sân tòa án, khá đông các bị cáo đang được tại ngoại có mặt; các luật sư cũng lần lượt có mặt, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho phiên xét xử kéo dài nhiều ngày. Những người được triệu tập, tham gia tố tụng cũng có mặt theo thời gian được tòa án thông báo.

Làm thủ tục vào phòng xử án.
Làm thủ tục vào phòng xử án.

Theo thông báo của Tòa, tại điểm cầu chính, ngoài HĐXX và đại diện Viện kiểm sát còn có luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Các bị cáo được tại ngoại cũng có mặt tại phòng xử án, ngồi theo vị trí được bố trí và chờ đến giờ HĐXX làm thủ tục khai mạc.

Theo quan sát, không gian phòng xử án được sắp xếp phục vụ một phiên tòa có số lượng bị cáo đặc biệt lớn.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ người vào phòng xử án.
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ người vào phòng xử án.

Trong phòng xử án A, phía trước HĐXX là bục khai báo dành cho bị cáo; các hàng ghế dành cho bị cáo; ngồi phía bên tay phải của HĐXX là đại diện Viện kiểm sát; các luật sư ngồi ở khu vực dành cho những người tham gia tố tụng.

Những người còn lại ngồi ở phòng xử án B và khoảng giữa 2 phòng xử án A và B. Báo chí tác nghiệp tại phiên tòa cũng được bố trí ngồi tại đây.

Hệ thống màn hình, thiết bị truyền dẫn được kiểm tra lần cuối để kết nối với điểm cầu còn lại.

Làm thủ tục vào phòng xử án.
Làm thủ tục vào phòng xử án.

Tại điểm cầu Trại tạm giam T30, quang cảnh hoàn toàn khác. Đây là nơi các bị cáo đang bị tạm giam tham gia phiên tòa. Thay vì được dẫn giải trực tiếp đến trụ sở tòa án, các bị cáo đang được cảnh sát tư pháp bố trí tại điểm cầu trong trại tạm giam và tham gia phiên xử thông qua hệ thống trực tuyến.

Theo quan sát, hệ thống màn hình kết nối với điểm cầu chính tại TAND TP HCM, giúp HĐXX có thể trực tiếp nhìn thấy, gọi tên và thực hiện việc kiểm tra căn cước đối với từng bị cáo ở phần thủ tục sắp tới.

Điểm cầu tại T30. Ảnh chụp qua màn hình.
Điểm cầu tại T30. Ảnh chụp qua màn hình.

Vụ án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ bị phát hiện vận chuyển ma túy trong hành lý khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023. Từ vụ việc này, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, xác định nhiều người liên quan.

Phiên tòa lần này có 227 bị cáo, được xem là một trong những phiên xét xử có số lượng bị cáo lớn tại TAND TP HCM. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh liên quan đến ma túy.

Hai điểm cầu, hai không gian xét xử nhưng cùng một phiên tòa: tại TAND TP HCM là Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư, bị cáo tại ngoại và những người tham gia tố tụng; còn tại T30 là các bị cáo đang bị tạm giam. Hình ảnh hai điểm cầu được kết nối xuyên suốt, tạo nên quang cảnh đặc biệt của phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10…

Theo Tân Châu - Huê Xuân - Nguyễn Tiến/ Tiền Phong
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