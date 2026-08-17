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Xã hội

Vợ Huấn Hoa Hồng từ “bóng hồng” đến nữ doanh nhân

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Bùi Xuân Huấn, từng được cộng đồng mạng chú ý bởi hình ảnh cuộc sống sang trọng, thường xuyên xuất hiện bên những món đồ có giá trị.

Thiên Tuấn

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với cả Bùi Xuân Huấn và Phạm Thị Ngọc Linh, chân dung của người phụ nữ này được nhìn nhận không chỉ qua hình ảnh trên mạng xã hội, mà còn qua vai trò tại một số doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chồng.

Từ “bóng hồng” trên mạng xã hội...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Huấn để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, Phạm Thị Ngọc Linh và một số người khác cũng bị khởi tố.

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Bùi Xuân Huấn và Phạm Thị Ngọc Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.

Theo thông tin điều tra được công bố, từ năm 2015, Huấn sử dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để bán hàng trực tuyến và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Cơ quan điều tra cáo buộc Huấn cùng vợ và các đồng phạm đã mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Những cáo buộc trên hiện đang được cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước khi vụ án được khởi tố, Phạm Thị Ngọc Linh đã là một gương mặt có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Hình ảnh của cô thường gắn với cuộc sống được giới thiệu là sang trọng, những món đồ có giá trị và các hoạt động kinh doanh trực tuyến cùng chồng.

Khác với Huấn “Hoa Hồng” vốn nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh luận, Ngọc Linh có hình ảnh kín tiếng hơn. Cô chủ yếu xuất hiện trong các hoạt động đời sống, bán hàng và livestream cùng chồng.

Từ khoảng năm 2022, hai vợ chồng đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên mạng xã hội. Các buổi livestream được tổ chức tương đối bài bản, thu hút lượng lớn người xem, với sản phẩm quảng bá từ nước hoa, mỹ phẩm đến nhiều mặt hàng khác.

Đáng chú ý, Huấn từng giới thiệu các dòng nước hoa mang thương hiệu riêng, trong đó có những sản phẩm dạng chiết được quảng cáo với giá từ vài chục nghìn đồng.

Người phụ nữ đứng sau những pháp nhân đáng chú ý

Nếu mạng xã hội cho thấy Ngọc Linh là người đồng hành cùng Huấn trong hoạt động bán hàng, hồ sơ doanh nghiệp lại cho thấy cô từng trực tiếp tham gia góp vốn và giữ vai trò quản lý tại một số pháp nhân.

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Vợ chồng Bùi Xuân Huấn với cuộc sống sang trọng trên mạng xã hội. Ảnh: FB.

Đáng chú ý nhất là Công ty CP Tập đoàn HL Group, được thành lập ngày 21/2/2022 với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được báo chí dẫn lại, ba cổ đông sáng lập gồm Bùi Xuân Huấn góp 55% vốn, Phạm Thị Ngọc Linh góp 40% và Nguyễn Văn Tâm góp 5%. Huấn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

HL Group đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; đồng thời đăng ký thêm nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, ô tô và bán buôn tổng hợp.

Như vậy, với phần vốn góp khoảng 40 tỷ đồng theo hồ sơ đăng ký, Ngọc Linh không chỉ xuất hiện với vai trò người đồng hành cùng chồng trên mạng xã hội mà còn là một cổ đông lớn trong doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng.

Một dấu mốc khác trong hoạt động kinh doanh của Ngọc Linh là Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, doanh nghiệp được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo. Bùi Xuân Huấn là một trong các cổ đông sáng lập, nắm 30% vốn.

Phạm Thị Ngọc Linh từng giữ vị trí Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Vị trí người đại diện pháp luật sau đó có thời điểm được chuyển giao cho cá nhân khác rồi Ngọc Linh tiếp tục đảm nhiệm.

Chi tiết này cho thấy vai trò của Ngọc Linh trong hoạt động kinh doanh không chỉ dừng ở việc hỗ trợ hoặc xuất hiện cùng chồng trong các phiên livestream.

Ngọc Linh còn được ghi nhận là thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn JP, thành lập tháng 4/2024 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng.

Theo thông tin doanh nghiệp được báo chí dẫn lại, Ngọc Linh góp 500 triệu đồng, tương đương khoảng 5,56% vốn điều lệ. Bùi Xuân Huấn cũng là một thành viên góp vốn của doanh nghiệp này.

Như vậy, bên cạnh lĩnh vực bán hàng trực tuyến, mỹ phẩm, nước hoa và quảng cáo, hai vợ chồng còn có sự hiện diện trong một doanh nghiệp hoạt động liên quan đến cây cảnh, cây tùng Nhật.

Điểm đáng chú ý trong chân dung Phạm Thị Ngọc Linh là sự đan xen giữa hình ảnh một người nổi tiếng trên mạng xã hội và vai trò của một người tham gia trực tiếp vào hoạt động doanh nghiệp.

Nếu Huấn “Hoa Hồng” là nhân vật trung tâm trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, Ngọc Linh xuất hiện ở vị trí tương đối khác: đồng hành trong hoạt động livestream, bán hàng, đồng thời đứng tên hoặc góp vốn tại một số doanh nghiệp.

Dữ liệu được công bố trước đây cho thấy HL Group có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, trong đó Ngọc Linh nắm 40% vốn. Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á cũng từng do Ngọc Linh đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Những thông tin này khiến sự chú ý dành cho Ngọc Linh sau khi vụ án được khởi tố không còn đơn thuần xoay quanh hình ảnh người vợ của một “giang hồ mạng”. Cô trở thành nhân vật được quan tâm trong chính hoạt động kinh doanh mà cơ quan điều tra đang làm rõ.

Trong khi đó, mọi hành vi, vai trò và trách nhiệm cụ thể của Phạm Thị Ngọc Linh trong vụ án sẽ phải được xác định dựa trên kết quả điều tra và các quyết định tố tụng tiếp theo của cơ quan có thẩm quyền.

Từ một gương mặt thường xuất hiện bên Huấn “Hoa Hồng” trên những phiên livestream, Phạm Thị Ngọc Linh giờ đây được chú ý ở một khía cạnh khác: một người có dấu ấn riêng trên mạng xã hội, đồng thời từng trực tiếp tham gia vào cấu trúc doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh gắn với chồng.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
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