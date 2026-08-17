Ngày 17/8, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi trên 200 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/8, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông.

Sáng sớm 17/8, khu vực Đông Bắc Bộ, tỉnh Lai Châu, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác; cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Tại Lai Châu, lượng mưa tích lũy phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 60 mm, Sơn La phổ biến 5–10 mm, có nơi trên 30 mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc ở Lai Châu, Sơn La. Chính quyền và người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo, chủ động rà soát những khu vực xung yếu, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, điểm ngập sâu và nơi có dấu hiệu sạt lở.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Đáng chú ý, từ đêm 17/8 đến đêm 18/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50–120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng đô thị và vùng trũng thấp.

Trong chiều và đêm 17/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 15–30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc Nam Biển Đông, gồm phía Bắc vùng biển Trường Sa, cùng vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–4 m, biển động.

Phía Bắc vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, gồm vùng biển Hoàng Sa, cùng nhiều vùng biển phía Nam có mưa dông. Trong dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng cao trên 2 m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.