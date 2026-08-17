Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 17/8, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi trên 200 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/8, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Sáng sớm 17/8, khu vực Đông Bắc Bộ, tỉnh Lai Châu, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác; cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Tại Lai Châu, lượng mưa tích lũy phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 60 mm, Sơn La phổ biến 5–10 mm, có nơi trên 30 mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc ở Lai Châu, Sơn La. Chính quyền và người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo, chủ động rà soát những khu vực xung yếu, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, điểm ngập sâu và nơi có dấu hiệu sạt lở.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ gây ngập úng cục bộ.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Đáng chú ý, từ đêm 17/8 đến đêm 18/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50–120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng đô thị và vùng trũng thấp.

Trong chiều và đêm 17/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 15–30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc Nam Biển Đông, gồm phía Bắc vùng biển Trường Sa, cùng vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–4 m, biển động.

Phía Bắc vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, gồm vùng biển Hoàng Sa, cùng nhiều vùng biển phía Nam có mưa dông. Trong dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng cao trên 2 m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-178-bac-bo-va-bac-trung-bo-mua-lon-co-noi-tren-200-mm-20260817054527607.htm
#thời tiết #mưa lớn #Bắc Bộ #Bắc Trung Bộ #ngập úng #lũ quét

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết ngày 11/8: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C

Thời tiết hôm nay 11/8, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 11/8, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 12/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác. Ban ngày, khu vực phổ biến nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu và Điện Biên.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, gồm cả phía Đông tỉnh Lâm Đồng, và Nam Bộ, mưa rào, dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm; Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Xem chi tiết

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, ảnh hưởng thời tiết miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa dông, lốc, sét, ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ Nghệ An đến TP.HCM.

Hồi 1 giờ ngày 8/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Đông với tốc độ 5–10 km/giờ.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn
Xem chi tiết

Xã hội

Công văn hỏa tốc: Khẩn trương ứng phó thời tiết nguy hiểm tại Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn hỏa tốc số 7897/UBND-NLN ngày 04/08/2026 yêu cầu khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc.

Theo UBND tỉnh, trong những ngày qua, thiên tai do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lũ quét cuốn trôi ruộng vườn, nhà ở của người dân ở xã Dương Quỳ (Lào Cai). Ảnh: Doanh nghiệp hội nhập
Lũ quét cuốn trôi ruộng vườn, nhà ở của người dân ở xã Dương Quỳ (Lào Cai). Ảnh: Doanh nghiệp hội nhập
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.