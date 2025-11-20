Khói đen cuồn cuộn tại cơ sở kinh doanh hàng ăn dưới chân cầu Long Biên

Quán ăn đang sửa chữa trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, gần cầu Long Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 20/11, lửa bùng lên trong quán lẩu Gạch Tôm Sông thuộc phường Bồ Đề, Hà Nội. Quán đang sửa chữa, không có khách, những người làm việc bên trong đã kịp chạy ra ngoài.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhân chứng cho biết lửa bén từ lúc thợ hàn xì, cháy lan vào lớp xốp, tạo khói dày và mùi khét. Quá trình cháy xuất hiện nhiều tiếng nổ nghi do nổ bình gas mini và bình gas lớn, buộc người dân xung quanh phải di dời.

Trước khi lực lượng chức năng tới, nhiều người dùng bình cứu hỏa và nước để dập lửa. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều nhiều xe chữa cháy và một xe chở nước tới ứng cứu. Đến khoảng 13h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Quán rộng hơn 100 m2, vừa được sang nhượng gồm sân và nhiều phòng khép kín. Nhiều đồ đạc và phần mái che bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong: