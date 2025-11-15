Hà Nội

Xã hội

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều cư dân hoảng hốt tháo chạy

Một căn hộ tại tầng 12 chung cư Dream Home Palace, phường Bình Đông (Quận 8 cũ), TP HCM bất ngờ bốc cháy chiều 15/11, khiến hàng trăm cư dân tháo chạy.

Theo Hoàng Minh-CTV Minh Thy/VOV-TP.HCM

Khoảng gần 15h chiều 15/11, nhiều người dân sống tại chung cư Dream Home Palace, phường Bình Đông, (Quận 8 cũ), phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.

Những cư dân này lập tức hô hoán, đồng thời nhanh chóng sử dụng các bình chữa cháy mini sẵn có cố gắng dập lửa và báo lên cơ quan chức năng.

Cùng lúc đó, Ban quản lý chung cư đã khẩn trương sử dụng loa phát thanh, thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ cư dân di chuyển nhanh chóng xuống phía dưới đất bằng thang bộ để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP HCM đã điều động xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, các chiến sĩ cảnh sát đã triển khai tiếp cận đám cháy từ nhiều phía. Xe thang được điều đến, vươn lên cao phun nước vào bên trong căn hộ từ cửa sổ.

Chỉ sau khoảng 20 phút nỗ lực, khẩn trương, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các căn hộ lân cận.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều vật dụng, tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại cụ thể.

