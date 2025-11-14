Hà Nội

Xã hội

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Tại Trường Mầm non Bạch Hà đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi và phát hiện một thi thể trong phòng kế toán của nhà trường.

Gia Đạt

Ngày 14/11, thông tin từ UBND xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cho biết chính quyền đã có báo cáo cụ thể về vụ việc. Theo đó, vào lúc 19h50 ngày 13/11, tại Trường mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà xảy ra cháy.

capture-6231.png
Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và Tổ An ninh trật tự tại cơ sở cùng tham gia chữa cháy.

Theo lãnh đạo xã Thác Bà, đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt được đám cháy. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy, công an xã phát hiện có một tử thi bên trong phòng kế toán của trường mầm non.

Qua xác minh ban đầu, tử thi là chị T.T.N. (SN 1989), là kế toán của Trường mầm non Bạch Hà. Vị trí cháy là từ phòng kế toán sau đó cháy lan sang phòng hiệu trưởng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy trường mầm non #Lào Cai #thi thể #bạch hà #điều tra #thảm họa

