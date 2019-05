Tránh xa 10 loại thực phẩm tăng nguy cơ gây ung thư

Bột mì trắng: Bột mì trắng là một trong những thủ phạm hàng đầu làm tăng nguy cơ ung thư. Tẩy trắng bột mì bằng khí clo không chỉ lấy đi các chất dinh dưỡng mà còn làm tăng chỉ số đường huyết. Sự tăng vọt lượng đường và insulin trong máu có thể hình thành các khối u ác tính. Dầu hydro hóa: Dầu hydro hóa không phải là dầu được chiết xuất trực tiếp như dầu ô-liu hay dầu đậu nành. Trong quá trình hydro hóa và khử mùi, loại dầu này có thể sản sinh ra các chất hóa học có liên quan đến ung thư, dị tật bẩm sinh và bệnh tim mạch. Đường tinh luyện: Đường tinh luyện làm tăng nhanh hàm lượng insulin, từ đó dẫn đến hình thành các khối u ác tính. Khoai tây chiên: Khoai tây chiên không chỉ gây tăng cân do chứa nhiều chất béo chuyển hóa, mà còn làm tăng nguy cơ ung thư do có chứa acrymalide (một chất gây ung thư được tìm thấy trong thuốc lá). Nước ngọt: Các loại nước ngọt và nước có ga chứa nhiều đường và các nguyên liệu nhân tạo, có thể gây nhiều vấn đề về sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống 2 lon nước ngọt mỗi tuần làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy gấp 2 lần. Chất tạo ngọt nhân tạo: Chất tạo ngọt nhân tạo ức chế khả năng kiểm soát lượng hấp thụ calo của cơ thể, khiến chúng ta càng thèm ngọt hơn. Hơn nữa, các chất này có thể sản sinh ra các chất hóa học gây ung thư, đặc biệt là các khối u não. Bắp rang bơ: Món khoái khẩu này có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan, ung thư tinh hoàn và ung thư tuyến tụy. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa bắp rang bơ với các chất gây ung thư. Thịt đỏ: Thịt đỏ là một món ăn tốt cho sức khỏe với điều kiện bạn ăn lượng vừa đủ. Ăn quá nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm, đặc biệt là ung thư trực tràng. Thịt chế biến sẵn: Thịt chế biến sẵn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe theo nhiều cách do có chứa nhiều muối và chất hóa học. Hầu hết các loại thịt chế biến sẵn đều chứa các chất bảo quản để giữ độ tươi ngon, nhưng những chất này lại có thể gây ung thư. Rượu bia: Rượu bia là nguyên nhân gây ung thư hàng đầu trên thế giới. Uống quá nhiều rượu bia có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm như suy tim, đột quỵ, thậm chí đột tử. Rượu bia cũng gây ung thư vòm miệng, ung thư thực quản, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng và ung thư vú.

