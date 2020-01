Tết uống nhiều bia rượu, ăn ngay những loại rau củ này để giải độc gan

Bắp cải là một trong những loại rau hàng đầu bạn nên ăn sau những ngày Tết đầy ắp thịt và bánh chưng. Ảnh: world-crops. Lý do là vì bắp cải có khả năng giúp kích thích các enzyme giải độc gan, giúp loại bỏ độc tố. Ảnh: thespruceeats. Bạn có thể chế biến bắp cải theo nhiều cách như luộc, xào, làm kim chi, salad,...đều rất ngon và dễ ăn. Ảnh: standardmedia. Bên cạnh bắp cải, bạn cũng nên tiêu thụ nhiều cà rốt. Ảnh: shortpixel. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene không chỉ giúp tăng cường sức khỏe của gan mà còn điều chỉnh mức đường huyết và giảm tình trạng viêm bên trong cơ thể. Ảnh: highmowingseeds. Bạn có thể uống nước ép cà rốt hoặc nấu canh, xào, luộc đều rất ngon. Ảnh: wp. Ngoài ra, bạn nên uống nhiều nước chanh - loại quả nổi tiếng giàu vitamin C. Ảnh: alouc. Vitamin C có trong chanh là chất giúp chuyển hóa các chất độc hại thành dạng dễ tan trong nước và dễ dàng đào thải ra ngoài. Ảnh: secureservercdn. Do đó, uống nước chanh sẽ giúp kích thích chức năng gan. Ảnh: pixabay.

